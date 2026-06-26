Egy a millióból szívbetegséggel küzdött egy hétéves, példa nélküli műtét mentette meg az életét

Elliot Atkins szülei teljesen összetörtek, miután az orvosok közölték velük, fiuknak rendkívül kevés az esélye a túlélésre, miután szívelégtelensége mellett egy másik súlyos betegséget is diagnosztizáltak nála. Végül azonban egy londoni kórház szakemberei úgy döntöttek, végrehajtanak rajta egy úgynevezett angioplasztikát, amely során beszűkítik a szívében az ereket. Ez az operáció pedig végül annyit javított Elliot állapotán, hogy az életmentő, szervdonor műtétet is végre lehetett hajtani rajta.

Rendkívül ritka szívműtéten esett át a kisfiú. Fotó: 123RF

Elliot most, hétévesen kezdhetett el életében először teljes életet élni. Édesanyja, a 29 éves Amy Govier így nyilatkozott:

Boldogan rohangál a barátaival, és nagyon izgatott a közelgő sportnap miatt. Tele van energiával, és mindig megpróbálja megnevettetni az embereket.

Rendkívül ritka szívműtéten esett át a kisfiú

A problémák akkor kezdődtek, amikor Elliot mindössze 11 hónapos volt. Egy mellkasi fertőzés után légzési nehézségek jelentkeztek nála, a vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a szíve megnagyobbodott. További tesztekből kiderült, hogy szívelégtelenségben szenved, a vérnyomása veszélyesen magas, és az aortája, a szívből kiinduló legnagyobb verőér pedig szűkületet mutat. Végül pedig arra is fény derült, hogy egy ritka szindrómával is küzd, amely miatt az aortája és a veséket ellátó erei is beszűkültek. Ezért javasolták az orvosk a rendkívül ritka szívműtétet, az angiolplasztikát. Szüleinek azonban nehéz volt feldolgozni azt, hogy Elliot lesz az első gyermek az Egyesült Királyságban, akin végrehajtják ezt az eljárást.

Erről pedig már édesapja, Thomas Atkins nyilatkozott:

Nem találtunk semmit róla az interneten, ami megnyugtatott volna minket. Az angioplasztikáról magáról volt információ, de a páciensek szinte mind jóval idősebbek voltak.

Elliot végül összesen hat angioplasztikán esett át. Ezek elegendő javulást eredményeztek ahhoz, hogy később egy rendkívül összetett műtétet is elvégezhessenek rajta: aortabypass-műtétet és egy veseátültetést még tavaly júliusban:

Most már boldogan futkározik, és ugyanúgy tud játszani a barátaival, mint bárki más. Ő csak annyit tud az egészből, hogy van egy heg a hasán, és kész

- idézte Amy-t a Mirror.