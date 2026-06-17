Könnyáztatta csoda: Együtt veszítették el a babájukat az ikrek, most egyszerre ért utol őket a hihetetlen szerencse

A 26 éves kaliforniai ápolónő, Alexandrea Hamel és ikertestvére világéletükben elválaszthatatlanok voltak. Bár az ikrek között elképesztően erős volt a kötelék, egy dologban drámaian különböztek: míg a testvérének játszi könnyedséggel született három gyermeke, Alexandrea éveken át hiába küzdött az anyaságért.
A kálvária 2021-ben kezdődött, amikor egy műtét után Alexandrának hirtelen rohamai lettek. Az MRI-vizsgálat kimutatta: jóindulatú daganat van az agyalapi mirigyén. A tumor teljesen felborította a hormonháztartását, és szinte lehetetlenné tette a teherbeesést. A lombikprogramok és a hormonkezelések sorra kudarcot vallottak. Alexandrea teljesen elszigeteltnek és magányosnak érezte magát a fájdalmával.
A sors azonban hihetetlenül kegyetlen, majd hirtelen rendkívül hálás fordulatot tartogatott a számukra. 2025 őszén Alexandrea végre teherbe esett, de a boldogság nem tartott sokáig: elvetélt. Ezzel szinte egy időben a testvére is teherbe esett – nála nem tervezték a negyedik babát –, de a sorscsapás őt sem kerülte el, ő is elveszítette a magzatát.
Egyszerre mentünk keresztül a vetélésen. Ez a közös trauma és gyász még közelebb hozott minket egymáshoz
– emlékezett vissza Alexandrea a fájdalmas időszakra.
A tragédia után Alexandrea és férje már a következő, megterhelő IVF-kezelésre készültek. Amikor hazatértek a klinikáról, a nőt teljesen összetörte a gondolat, hogy újra jönnek a fájdalmas injekciók. Másnap reggel azonban furcsán érzékenynek érezte magát, ezért vett egy terhességi tesztet.
A legnagyobb döbbenetére a teszt pozitív lett. Ráadásul a csoda nem járt egyedül: az ikertestvére szintén pont ekkor esett teherbe. A két nő kiírt időpontja között mindössze négy hét van. Alexandrea egy kávézóban, titokban videóra véve közölte a hírt a testvérével, aki épp azzal viccelődött, hogy puffadtnak érzi magát. Amikor Alexandrea megmutatta neki a tesztet, a testvére szóhoz sem jutott a döbbenettől.
Sírva borultunk egymás nyakába. A videón a kedvenc részem az, amikor megölel, és érezni rajta azt a hatalmas, megkönnyebbült sóhajt
– mesélte a fiatal nő a People magazinnak.
A férj szintén sokkot kapott, elsőre el sem hitte a két csíkot. A család többi tagja is zokogott a boldogságtól, különösen az édesanyjuk, aki fiatalon szintén hosszú évekig küzdött a meddőséggel. A két ikerlány most egyszerre éli át a terhesség minden nyűgét és szépségét, a kötelék köztük erősebb, mint valaha.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.