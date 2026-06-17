Könnyáztatta csoda: Együtt veszítették el a babájukat az ikrek, most egyszerre ért utol őket a hihetetlen szerencse

A 26 éves kaliforniai ápolónő, Alexandrea Hamel és ikertestvére világéletükben elválaszthatatlanok voltak. Bár az ikrek között elképesztően erős volt a kötelék, egy dologban drámaian különböztek: míg a testvérének játszi könnyedséggel született három gyermeke, Alexandrea éveken át hiába küzdött az anyaságért.

Együtt a bajban, együtt a boldogságban: az ikrek mindent egymás mellett éltek meg, de a sors legújabb fordulatára egyikük sem számított Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kálvária 2021-ben kezdődött, amikor egy műtét után Alexandrának hirtelen rohamai lettek. Az MRI-vizsgálat kimutatta: jóindulatú daganat van az agyalapi mirigyén. A tumor teljesen felborította a hormonháztartását, és szinte lehetetlenné tette a teherbeesést. A lombikprogramok és a hormonkezelések sorra kudarcot vallottak. Alexandrea teljesen elszigeteltnek és magányosnak érezte magát a fájdalmával.

Dupla tragédia sújtotta az ikreket

A sors azonban hihetetlenül kegyetlen, majd hirtelen rendkívül hálás fordulatot tartogatott a számukra. 2025 őszén Alexandrea végre teherbe esett, de a boldogság nem tartott sokáig: elvetélt. Ezzel szinte egy időben a testvére is teherbe esett – nála nem tervezték a negyedik babát –, de a sorscsapás őt sem kerülte el, ő is elveszítette a magzatát.

Egyszerre mentünk keresztül a vetélésen. Ez a közös trauma és gyász még közelebb hozott minket egymáshoz

– emlékezett vissza Alexandrea a fájdalmas időszakra.

Drámai fordulat a kávézóban

A tragédia után Alexandrea és férje már a következő, megterhelő IVF-kezelésre készültek. Amikor hazatértek a klinikáról, a nőt teljesen összetörte a gondolat, hogy újra jönnek a fájdalmas injekciók. Másnap reggel azonban furcsán érzékenynek érezte magát, ezért vett egy terhességi tesztet.

A legnagyobb döbbenetére a teszt pozitív lett. Ráadásul a csoda nem járt egyedül: az ikertestvére szintén pont ekkor esett teherbe. A két nő kiírt időpontja között mindössze négy hét van. Alexandrea egy kávézóban, titokban videóra véve közölte a hírt a testvérével, aki épp azzal viccelődött, hogy puffadtnak érzi magát. Amikor Alexandrea megmutatta neki a tesztet, a testvére szóhoz sem jutott a döbbenettől.

Sírva borultunk egymás nyakába. A videón a kedvenc részem az, amikor megölel, és érezni rajta azt a hatalmas, megkönnyebbült sóhajt

– mesélte a fiatal nő a People magazinnak.