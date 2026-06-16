Legyőzte a bélrákot, a kezelések után azonban az összes fogát is elvesztette

Karen Moore-t bélrákkal diagnosztizálták, és most kénytelen pépes ételeken élni, amíg ki nem tudja fizetni a fogászati implantátumait, miután a kezelések teljesen tönkretették a fogait.

Bélrák miatt vesztette el fogait Karen (fotó: GoFundMe)

Bélrákja után most a fogai okoznak problémát

A 64 éves brit nőnél 2021-ben állapították meg a pusztító betegséget, korábban pedig olyan állapotokkal küzdött, mint a Guillain-Barré-szindróma, a fibromyalgia és a posztvirális krónikus fáradtság. Több beavatkozáson is átesett: kemoterápiát kapott, eltávolítottak egy daganatot, majd sugárkezelést is alkalmaztak. Mindezek annyira megterhelték a szervezetét, hogy összeomlott, végül szepszist kapott - emiatt kellett eltávolítani az összes fogát.

Párja, Gary elmondta, hogy Karen elviselhetetlen fájdalmakat érzett, ezért nem volt más megoldás, mint a teljes fogeltávolítás. Most azonban 25 000 fontba (kb. 10 millió fontba) kerülne számára az implantátum.

Úgy tűnik, az íny annyira visszahúzódott, hogy a készített fogsorok még beragasztva is egyszerűen kiestek. Nem tud velük enni. Ha iszik valamit, kijönnek, ezért azt mondták, hogy ezt csak implantátumokkal lehet megoldani

- mondta Gary.

A pár nem tudta, hogy átlagos fogsoron felül nem kapnak majd támogatást, így most adománygyűjtésre kényszerültek. Karen fogait több mint fél éve húzták ki, azóta pépes vagy aprított ételeken él. Emiatt zavarban van, feszeng, és alig hagyja el a házat az orvosi időpontokon kívül - írja a Mirror.