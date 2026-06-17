Szimpla influenzának indult – két hét múlva már az életéért küzdött a hároméves kislány

Egy egyszerű influenzának indult, néhány héttel később azonban már az életéért küzdött a hároméves Lydia. A kislánynál olyan súlyos szövődmények alakultak ki, amelyek miatt az intenzív osztályra került, és két műtéten is át kellett esnie.

Súlyos beteg lett a hároméves kislány / Fotó: Forewer / Shutterstock

A kislány rémes betegségen esett át

A Sydneyben élő Cordelia Stone lánya, Lydia rosszul érezte magát, ezért az édesanya orvoshoz vitte. Az első diagnózis szerint a gyermek influenza A-fertőzésben szenvedett és csak pihenésre volt szüksége. A kislány azonban ekkor már egy hete lázas volt, így rögtön másnap Cordelia egy másik szakember véleményét is kikérte, aki azonnali kórházi ellátást javasolt és arra kérte a családot, késlekedés nélkül induljanak a kórházba.

Lydia állapota a következő hetekben drámaian romlani kezdett. Több mint két hetet töltött a Hornsby Kórházban, majd intenzív osztályra került a Westmead Gyermekkórházban. A végtagjai megduzzadtak, a bőre hámlani kezdett, a bal tüdeje pedig összeesett. Az influenza mellett tüdőgyulladás és invazív A csoportú streptococcus-fertőzés is kialakult nála, ami végül szepszishez vezetett. Az orvosoknak ezután két műtétet kellett végrehajtaniuk, hogy eltávolítsák a gyermek tüdeje körül felgyülemlett, fertőzött folyadékot.

Sosem gondolná az ember, hogy a gyermeke ennyire beteg lehet

– mondta el Cordelia, aki szerint a történtek minden szülő rémálmát jelentették.

Bár Lydia végül teljesen felépült, a megpróbáltatások ezzel még nem értek véget. Nagyjából három hónappal a kórházi kezelések után hullani kezdett a haja: az édesanya szerint a háziorvos azt állította, ez gyakori reakció lehet egy olyan szervezetnél, ami súlyos traumán ment keresztül - írja a People.

Cordelia utólag azt is elárulta, már bánja, amiért az elfoglaltságai miatt nem vitte el hamarabb a gyermekeit az influenza elleni védőoltásra. Elmondása szerint az orvosok úgy vélték, a vakcina jelentősen csökkenthette volna a súlyos szövődmények kialakulásának esélyét.