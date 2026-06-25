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„A párom rákkal küzd és nem hajlandó tudomást venni az egészségügyi problémáimról”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rákbeteg férfi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 25. 06:00
egészségpárkapcsolat
A nő nem tudja, mit tegyen. Bármennyire is odaadó párjával, nem csak a rákbeteg férfinek vannak problémái.
Bors
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Egy nő számolt be arról, hogy a párja rákkal küzd, ugyanakkor a férfi nem törődik a nő egészségügyi problémáival.

A nő nem tudja, mit tegyen, hogy rákbeteg párja jobban figyeljen rá
A nő nem tudja, mit tegyen, hogy rákbeteg párja jobban figyeljen rá / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A rákbeteg férfi furcsa viselkedése

A nő elárulta, 16 éve van együtt párjával, aki most rákkal küzd. Mint kiemelte, büszke a férfi elszántságára, ugyanakkor neki is szüksége lenne támogatásra.

Nemrég EKG-vizsgálaton voltam és az eredményeim nem voltak túl jók. Amikor elmondtam neki, a saját problémáira irányította a figyelmet. Önző vagyok, hogy emiatt ideges vagyok? Végig kiszolgáltam, elvittem mindenhová, segítettem őt mindenben.

A párkapcsolati tanácsadó válaszol

Ó, te kishitű! Nem, nem vagy önző. Jogosan aggódsz a saját és a párod egészsége miatt is, és jó, hogy felismered, mennyire önmagára koncentrál. Rajtad múlik, hogy mit teszel, ha egyáltalán teszel valamit. Ülj le vele komolyan, dolgozzatok ki egy olyan stratégiát, ami mindkettőtök számára előnyös 

- írja a nypost.com.

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