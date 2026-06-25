„A párom rákkal küzd és nem hajlandó tudomást venni az egészségügyi problémáimról”

Egy nő számolt be arról, hogy a párja rákkal küzd, ugyanakkor a férfi nem törődik a nő egészségügyi problémáival.
A nő elárulta, 16 éve van együtt párjával, aki most rákkal küzd. Mint kiemelte, büszke a férfi elszántságára, ugyanakkor neki is szüksége lenne támogatásra.
Nemrég EKG-vizsgálaton voltam és az eredményeim nem voltak túl jók. Amikor elmondtam neki, a saját problémáira irányította a figyelmet. Önző vagyok, hogy emiatt ideges vagyok? Végig kiszolgáltam, elvittem mindenhová, segítettem őt mindenben.
Ó, te kishitű! Nem, nem vagy önző. Jogosan aggódsz a saját és a párod egészsége miatt is, és jó, hogy felismered, mennyire önmagára koncentrál. Rajtad múlik, hogy mit teszel, ha egyáltalán teszel valamit. Ülj le vele komolyan, dolgozzatok ki egy olyan stratégiát, ami mindkettőtök számára előnyös
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