Nyolc hónapig járt orvosról orvosra, ritka rákot találtak a fiatal férfinál

A korábbi rákos beteg ma már egy fitneszverseny elődöntőjébe jutásért küzd – saját példájával szeretne másoknak reményt adni.

Guison jelenleg a Colossal Mr. Health and Fitness verseny negyeddöntőjében szerepel, ahol a továbbjutás kulcsa az, hogy több szavazatot gyűjtsön, mint riválisai.

Megnyertem a csoportkört, amely heti online szavazásokból állt, hogy versenyben maradjak. Most a negyeddöntőben a versenyzők felső egy százalékában vagyok.

A megmérettetés azonban nemcsak a versenyzőkről szól: egy fontos ügyet is szolgál.

A Colossal Mr. Health & Fitness verseny egy országos kampány, amely az Andrew McDonough B+ Foundation számára gyűjt pénzt. Ez az alapítvány a gyermekkori rák elleni küzdelmet támogatja

– mondta.

Kihívásokkal teli életútja bemutatásával próbál másokat is bátorítani. Nem véletlen, hogy éppen egy ilyen célt szolgáló versenyben indul: ő maga is túlélő. 2024 elején előrehaladott orrgaratrákot diagnosztizáltak nála.

Közel nyolc hónapba és több orvosi vizsgálatba telt, mire megszületett a diagnózis. Mivel már a negyedik stádiumban voltam ezzel a ritka rákkal, négy hónapon át heti kemoterápiát és közel két hónapon át napi sugárkezelést kaptam.

– idézte fel küzdelmét.

A rák után új életet kezdett

Bár az orvosi kezelések elengedhetetlenek voltak, Guison szerint a valódi fordulatot az életmódváltás hozta meg.

Sajnos, bár néhány dolog javulást mutatott, a képalkotó vizsgálatok alig mutattak változást. Egy jelentős étrendi és életmódbeli változtatás révén azonban lassan javulást kezdtem tapasztalni.

Ez az átalakulás végül a testépítés felé vezette

Ahogy elkezdtem változást látni nemcsak abban, ahogy éreztem magam, hanem abban is, ahogy kinézek, kitűztem egy célt: 2025 novemberében indultam az első testépítő versenyemen. Összesen több mint 30 kilót fogytam, és a kategóriámban negyedik helyezést értem el. Körülbelül egy éve vagyok remisszióban.

Most már nemcsak önmagáért küzd. A verseny számára lehetőség arra, hogy történetét minél több emberhez eljuttassa.

A verseny megnyerése egyrészt lehetőséget adna arra, hogy még nagyobb közönséggel osszam meg a történetemet. Remélem, segíthet azoknak, akik rákon mennek keresztül, hogy lássák: az élet a betegség után is folytatódhat. Másrészt a győzelem azt is megmutatná, hogy ha egy közösség összefog, bármi lehetséges

– mondta a Headliner News-nak adott interjúban.