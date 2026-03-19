Nyolc hónapig járt orvosról orvosra, ritka rákot találtak a fiatal férfinál

A korábbi rákos beteg ma már egy fitneszverseny elődöntőjébe jutásért küzd – saját példájával szeretne másoknak reményt adni.
Guison jelenleg a Colossal Mr. Health and Fitness verseny negyeddöntőjében szerepel, ahol a továbbjutás kulcsa az, hogy több szavazatot gyűjtsön, mint riválisai.
Megnyertem a csoportkört, amely heti online szavazásokból állt, hogy versenyben maradjak. Most a negyeddöntőben a versenyzők felső egy százalékában vagyok.
A megmérettetés azonban nemcsak a versenyzőkről szól: egy fontos ügyet is szolgál.
A Colossal Mr. Health & Fitness verseny egy országos kampány, amely az Andrew McDonough B+ Foundation számára gyűjt pénzt. Ez az alapítvány a gyermekkori rák elleni küzdelmet támogatja
– mondta.
Kihívásokkal teli életútja bemutatásával próbál másokat is bátorítani. Nem véletlen, hogy éppen egy ilyen célt szolgáló versenyben indul: ő maga is túlélő. 2024 elején előrehaladott orrgaratrákot diagnosztizáltak nála.
Közel nyolc hónapba és több orvosi vizsgálatba telt, mire megszületett a diagnózis. Mivel már a negyedik stádiumban voltam ezzel a ritka rákkal, négy hónapon át heti kemoterápiát és közel két hónapon át napi sugárkezelést kaptam.
– idézte fel küzdelmét.
Bár az orvosi kezelések elengedhetetlenek voltak, Guison szerint a valódi fordulatot az életmódváltás hozta meg.
Sajnos, bár néhány dolog javulást mutatott, a képalkotó vizsgálatok alig mutattak változást. Egy jelentős étrendi és életmódbeli változtatás révén azonban lassan javulást kezdtem tapasztalni.
Ahogy elkezdtem változást látni nemcsak abban, ahogy éreztem magam, hanem abban is, ahogy kinézek, kitűztem egy célt: 2025 novemberében indultam az első testépítő versenyemen. Összesen több mint 30 kilót fogytam, és a kategóriámban negyedik helyezést értem el. Körülbelül egy éve vagyok remisszióban.
Most már nemcsak önmagáért küzd. A verseny számára lehetőség arra, hogy történetét minél több emberhez eljuttassa.
A verseny megnyerése egyrészt lehetőséget adna arra, hogy még nagyobb közönséggel osszam meg a történetemet. Remélem, segíthet azoknak, akik rákon mennek keresztül, hogy lássák: az élet a betegség után is folytatódhat. Másrészt a győzelem azt is megmutatná, hogy ha egy közösség összefog, bármi lehetséges
– mondta a Headliner News-nak adott interjúban.
