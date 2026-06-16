Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Jusztin névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óvodai ballagása után nagy útra készül Benben, a mogyorót félrenyelt kisfiú

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors beteg kisfiú
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 08:30
óvodabeteg
Újabb mérföldkőhöz érkezett az a kisfiú, akivel másfél éves korában, saját otthonában egy borzalmas baleset történt. Benben óvodai ballagása után hosszú útra készül. Édesanyjával Mexikóba utazik, ahol egy különleges sejtterápia vár rá. A cél, hogy az elhalt idegsejtek újraépüljenek.
Bors
A szerző cikkei

Benben egy hat és fél éves, végtelenül különleges kisfiú, aki a napokban ünnepelte óvodai ballagását. Magyar édesanyja és izraeli édesapja után másfél évesen már mindkét nyelvet beszélte, sőt, a közös nyelv, az angol sem okozott problémát neki. Világutazó, diplomata, üzletember... bármi lehetett volna belőle. 2021. február 13-a azonban egy szempillantás alatt törte ketté ezeket az álmokat. Minden egy félrenyelt mogyorószemmel kezdődött...

Benben óvodai ballagás során Fotó: Olvasói

A másfél éves kisfiú élete egy hajszálon függött

Réka és férje épp a vacsorához készülődött, amikor észrevették, hogy kisfiuk szája elkékült, a mindössze másfél éves gyermek pedig levegőért kapkod. Miközben férje azonnal a kis Benjáminhoz sietett, Réka úgy érezte, kiszáll belőle az élet. Az egész felfoghatatlanul gyorsan történt. Egyetlen pillanat elegendő volt ahhoz, hogy sorsok terelődjenek teljesen más irányba.

Kiderült, hogy a kis Benjámin, vagy ahogy szülei szólítják, Benben félrenyelt egy mogyorószemet, ami a torkán akadt, a kisfiú pedig hosszú perceken keresztül oxigén nélkül maradt.

A kiérkező mentők sokáig küzdöttek a kisfiú életéért, végül sikerrel jártak. Benben életben maradt. A hosszantartó oxigénhiány miatt azonban a központi idegrendszer visszafordíthatatlan károsodást szenvedett.

Konduktorai búcsúztak Benbentől az óvodai ballagáson

Mivel a baleset következtében Benben nem tud önállóan járni és beszélni sem, ezért a Pető Intézet gyakorló óvodája volt az az intézmény, ami az elmúlt években folyamatos fejlesztést nyújtott a budapesti kisfiúnak. Egyszer azonban minden jónak vége szakad. Benbentől és ballagó társaitól egy rendkívül különleges műsorral búcsúztak.

A ballagást az évzáróval együtt tartották. Közös tánccal nyitottak: minden gyereknek a kedvenc konduktora, vagy egy tanuló segített. Mondókát mondtak, bemutatták az óvodai évet, elmesélték, miket csináltak, énekeltek, majd a három nagy fiú elballagott. Egy szép virágos kapun sétáltak át, nagyon megható volt. Utána két filmet néztünk meg: egyet a ballagók legcukibb pillanatairól, majd egy másikat a csoport ovis évéről

- mesélte lapunknak a büszke édesanya.

Szeptembertől Benben egy IX. Kerületi mozgás- és készségfejlesztő iskolába fog járni, előtte azonban vár még rá egy nagyon fontos utazás.

óvodai ballagás
A másfél éves kisfiú élete egy hajszálon függött 

Irány Mexikó!

Egészen különleges úton-módon, egy Netflixre készült dokumentumfilmből értesült Réka arról a formabontó sejtterápiáról, amit Mexikóban végeznek agykárosodott pácienseken. Rékában szeme azonnal felcsillant: hát mégis van remény, kisfia megtanulhat járni és beszélni! És így indult az egész.

Réka létrehozta a Benben, a hős lovag névre keresztelt alapítványt, majd gyűjtést indított kisfia gyógyulásáért. A szükséges összeg rekordidő alatt összejött így a család még előrébb is tudta hozni az utazás időpontját. Ha minden jól megy, Benben még augusztusban átesik a kezelésen.

A mexikói út szervezése is halad. Asszisztenciát kérek a reptereken és a gépen, beszerzem a szükséges többnyelvű igazolásokat a gyógyszerek és tápszer szállításához, illetve lassan összeszedem mindazt, ami a hosszú repülőutat kényelmesebbé teheti számunkra. Van tennivaló bőven

- teszi hozzá Réka.

Ha szívesen nyomon követnéd a hős kisfiú további kalandjait, azt az alábbi oldalon keresztül megteheted:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu