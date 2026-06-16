Óvodai ballagása után nagy útra készül Benben, a mogyorót félrenyelt kisfiú

Benben egy hat és fél éves, végtelenül különleges kisfiú, aki a napokban ünnepelte óvodai ballagását. Magyar édesanyja és izraeli édesapja után másfél évesen már mindkét nyelvet beszélte, sőt, a közös nyelv, az angol sem okozott problémát neki. Világutazó, diplomata, üzletember... bármi lehetett volna belőle. 2021. február 13-a azonban egy szempillantás alatt törte ketté ezeket az álmokat. Minden egy félrenyelt mogyorószemmel kezdődött...

Benben óvodai ballagás során Fotó: Olvasói

A másfél éves kisfiú élete egy hajszálon függött

Réka és férje épp a vacsorához készülődött, amikor észrevették, hogy kisfiuk szája elkékült, a mindössze másfél éves gyermek pedig levegőért kapkod. Miközben férje azonnal a kis Benjáminhoz sietett, Réka úgy érezte, kiszáll belőle az élet. Az egész felfoghatatlanul gyorsan történt. Egyetlen pillanat elegendő volt ahhoz, hogy sorsok terelődjenek teljesen más irányba.

Kiderült, hogy a kis Benjámin, vagy ahogy szülei szólítják, Benben félrenyelt egy mogyorószemet, ami a torkán akadt, a kisfiú pedig hosszú perceken keresztül oxigén nélkül maradt.

A kiérkező mentők sokáig küzdöttek a kisfiú életéért, végül sikerrel jártak. Benben életben maradt. A hosszantartó oxigénhiány miatt azonban a központi idegrendszer visszafordíthatatlan károsodást szenvedett.

Konduktorai búcsúztak Benbentől az óvodai ballagáson

Mivel a baleset következtében Benben nem tud önállóan járni és beszélni sem, ezért a Pető Intézet gyakorló óvodája volt az az intézmény, ami az elmúlt években folyamatos fejlesztést nyújtott a budapesti kisfiúnak. Egyszer azonban minden jónak vége szakad. Benbentől és ballagó társaitól egy rendkívül különleges műsorral búcsúztak.

A ballagást az évzáróval együtt tartották. Közös tánccal nyitottak: minden gyereknek a kedvenc konduktora, vagy egy tanuló segített. Mondókát mondtak, bemutatták az óvodai évet, elmesélték, miket csináltak, énekeltek, majd a három nagy fiú elballagott. Egy szép virágos kapun sétáltak át, nagyon megható volt. Utána két filmet néztünk meg: egyet a ballagók legcukibb pillanatairól, majd egy másikat a csoport ovis évéről

- mesélte lapunknak a büszke édesanya.