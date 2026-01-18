"Egy új remény" - megható módon fogtak össze a 4 éves Dominik gyógyulásáért

Dominik már életének első pillanataiban hatalmas küzdelmek elé nézett. 2021 szeptemberében, 30 hetes koraszülöttként született, oxigénhiányos állapotban, ami sajnos maradandó károsodásokat okozott a kisfiú szervezetében. Később kiderült, hogy Dominik Beckwith-Wiedemann-szindrómával is született, ami egy nagyon ritka genetikai betegség.

Dominik gyógykezelése sok erőt igényel a családtól / Fotó: olvasói

Amikor megtudtuk, hogy Dominiknak ilyen súlyos problémái vannak, teljesen összetörtem. Nem tudtam, hogyan lesz képes élni a gyógyuláshoz szükséges mindennapi harcot. Minden egyes nap új kihívásokat hoz, és minden apró előrelépés hatalmas öröm számunkra

- meséli Dominik anyukája, Nagy Andrea.

A születésekor elszenvedett oxigénhiány miatt Dominik központi idegrendszere sérült, így agyi bénulása és súlyos, négy végtagot érintő mozgáskorlátozottsága van. Mentálisan is jelentősen lemaradt kortársaitól, így a mindennapok számára és a család számára is folyamatos odafigyelést és segítséget igényel.

Az elmúlt hónapokban azonban új remény gyúlt a család életében: egy jótékonysági kezdeményezés keretében egy kézilabda mez került licitre, amelyet válogatott játékosok aláírtak. A licit sikeres volt, a mez gazdára talált, és az összeget a Lépésről Lépésre Dominikért Alapítvány számára ajánlották fel, hogy támogassák Dominik gyógyulását.

Hihetetlen érzés látni, hogy ennyien összefogtak a fiamért. A legapróbb gesztusok is hatalmas segítséget jelentenek számunkra

- mondja Andrea.

Dominik édesanyja nagyon hálás

A kezdeményezés mögött több ismert kézilabdás is állt. Bartucz László, a Kék Tigrisek kapusa például a logisztikában nyújtott nagy segítséget, a felajánlást Szalai Gergő tette. A licitből összesen közel 255 ezer forint gyűlt össze Dominik javára.

Egyszerűen hálásak vagyunk minden egyes embernek, aki licitált, drukkolt vagy megosztással támogatta az ügyünket. Minden nap egy új remény. Mindenki, aki segített, a mi családunk részévé vált

- zárja gondolatait az anyuka, miközben Dominik egy újabb lépéssel közelebb kerül a fejlődéshez.

Az apró, de annál értékesebb segítségek együttesen új lehetőségeket nyitnak Dominik számára a gyógyulás útján. Bár a küzdelem hosszú és nehéz, a kisfiú és családja a rengeteg szeretet és támogatás által új erőre kap.