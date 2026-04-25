„A kezeim között halt meg” – csodagyerek volt, ma beszélni sem tud a kis Benben, kisfia gyógyulására gyűjt a budapesti édesanya

Benjámin, vagy ahogy szülei szólítják, Benben, egy hat és fél éves kisfiú - nem mindennapi életúttal. Másfél éves korában már három nyelven beszélt: magyarul, angolul, édesapja révén pedig héberül is. Fényes jövő állt előtte. Rékáék története mindenki számára tanulságos: az élet egy szempillantás alatt képes gyökerestül megváltozni - semmi nem garancia, minden közösen megélt perc ajándék. Ezt ők egy kis híján végzetes baleset során tanulták meg.

Benben másféléves volt, amikor megtörtént a baleset Fotó: Benben, a hős lovag Alapítvány

“A kezeim között halt meg” - horrorba illő jelnetté változott az este

2021. február 13-án Rékáék épp a vacsorához készülődtek, amikor kisfia szája egyszer csak elkezdett elkékülni, majd a kicsi elvesztette az eszméletét. Benben édesapja azonnal elkezdte az újraélesztést, Réka pedig tárcsázta a mentőket.

Nagyon sokáig nem tudtam felfogni, hogy mi történik, mintha kívülről néztem volna az egészet. Azt sem akartam elhinni, hogy mentőt kell hívnom. A gyerekem lényegében a kezeim között halt meg

- emlékszik vissza a borzalmas éjszakára az édesanya.

Kiderült, hogy a kicsi egy mogyoródarabot nyelt félre, az okozta a fulladást. A mentősök sokáig küzdöttek az életéért, végül Benbent sikerült újraéleszteniük, de a kisfiú agya olyan sokáig maradt oxigén nélkül, hogy a központi idegrendszere komolyan megsérült.

“El kellett gyászolnom a fiamat” - a baleset óta Réka terápiára jár

Benben most hat és fél éves és a Pető Intézet gyakorló óvodájába jár. Nem tud önállóan járni, ülni és beszélni sem, de értelme csodával határos módon ép maradt: mindent megért, amit mondanak neki. A teste a börtöne. Rékáéknak nagyon nehéz volt feldolgozni azt, hogy a makkegészséges gyermeküktől egy ilyen végtelenül szerencsétlen baleset elvette azt a jövőt, amit megálmodtak neki.

Én a baleset óta járok terápiára. Ez lényegében egy hatalmas gyászfolyamat. Bár életben maradt Benjámin, de az a kisfiú, aki a baleset előtt volt, már soha nem tér vissza. Ez iszonyatosan fájdalmas, és valószínűleg már mindig velem marad ennek a szomorúsága, de az élet nem áll meg

- magyarázza az édesanya.