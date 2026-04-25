„A kezeim között halt meg” – csodagyerek volt, ma beszélni sem tud a kis Benben, kisfia gyógyulására gyűjt a budapesti édesanya

Benjámin, vagy ahogy szülei szólítják, Benben, egy hat és fél éves kisfiú - nem mindennapi életúttal. Másfél éves korában már három nyelven beszélt: magyarul, angolul, édesapja révén pedig héberül is. Fényes jövő állt előtte. Rékáék története mindenki számára tanulságos: az élet egy szempillantás alatt képes gyökerestül megváltozni - semmi nem garancia, minden közösen megélt perc ajándék. Ezt ők egy kis híján végzetes baleset során tanulták meg.
2021. február 13-án Rékáék épp a vacsorához készülődtek, amikor kisfia szája egyszer csak elkezdett elkékülni, majd a kicsi elvesztette az eszméletét. Benben édesapja azonnal elkezdte az újraélesztést, Réka pedig tárcsázta a mentőket.
Nagyon sokáig nem tudtam felfogni, hogy mi történik, mintha kívülről néztem volna az egészet. Azt sem akartam elhinni, hogy mentőt kell hívnom. A gyerekem lényegében a kezeim között halt meg
- emlékszik vissza a borzalmas éjszakára az édesanya.
Kiderült, hogy a kicsi egy mogyoródarabot nyelt félre, az okozta a fulladást. A mentősök sokáig küzdöttek az életéért, végül Benbent sikerült újraéleszteniük, de a kisfiú agya olyan sokáig maradt oxigén nélkül, hogy a központi idegrendszere komolyan megsérült.
Benben most hat és fél éves és a Pető Intézet gyakorló óvodájába jár. Nem tud önállóan járni, ülni és beszélni sem, de értelme csodával határos módon ép maradt: mindent megért, amit mondanak neki. A teste a börtöne. Rékáéknak nagyon nehéz volt feldolgozni azt, hogy a makkegészséges gyermeküktől egy ilyen végtelenül szerencsétlen baleset elvette azt a jövőt, amit megálmodtak neki.
Én a baleset óta járok terápiára. Ez lényegében egy hatalmas gyászfolyamat. Bár életben maradt Benjámin, de az a kisfiú, aki a baleset előtt volt, már soha nem tér vissza. Ez iszonyatosan fájdalmas, és valószínűleg már mindig velem marad ennek a szomorúsága, de az élet nem áll meg
- magyarázza az édesanya.
Réka nemrég létrehozta a Benben, a hős lovag Alapítványt. Célja, hogy fia előtt egy teljesebb élet álljon. Szeretné, ha kisfia újra megtanulná uralni a testét, ha a kerekesszéket magától tudná hajtani, vagy legalább fel tudna ülni, esetleg ha újra tudna beszélni. Ezért az édesanya mindent megtesz kisfiáért, különböző fejlesztő terápiákra, úszásra, lovas foglalkozásra jár vele, most azonban lehetőséget kaptak egy úttörő kísérleti projektre.
Réka egy dokumentumfilmben hallott először az Indiában kifejlesztett, ma már Mexikóban található speciális gépről, aminek a lényege, hogy az agy károsodott részeit helyreállítja azáltal, hogy az érintett területen újra létrehozza az idegi kapcsolatokat. Eddig 400 páciensen tesztelték, Benben pedig egyike azoknak, akiket szintén beválogattak a kísérletbe. A kiutazás és a kezelés költsége azonban 18 millió forint, amit egyedül nem tud állni a család. Ehhez kér Réka segítséget.
Az alapítvány hosszú távú célja a mexikói kezelésen túl az, hogy ha Benben nagykorú lesz, akkor lehet, hogy a méltó elhelyezését is nekem kell biztosítanom majd. Adott esetben az alapítvány által egy lakásotthon vagy egy támogatott lakhatás létrehozásában is gondolkodom
- mesélte lapunknak Réka.
Benben gyógyulásához az alábbi bejegyzésben megadott számlaszámon bárki hozzájárulhat, de az édesanya nagyköveteket is szívesen vár. Az első nagykövet az egyik barátnője, aki természetgyógyászként tevékenykedik és ha valaki bejelentkezik hozzá május 4-én, annak a díját a kisfiú kapja meg.
Ilyen és hasonló módokon is bárki hozzátehet ahhoz, hogy Benben előtt egy teljesebb élet álljon, de a 4fund oldalon keresztül, IDE kattintva is lehet támogatni a családot.
