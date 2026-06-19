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Igazi hős: Egy négyéves kislány riasztotta a mentőket a nagymamájához

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 12:00
segítségére sietkislány
A nagymama elesett és beütötte a fejét, ami miatt azonnali ellátásra szorult.

Egy mindössze négyéves kislányt valódi hősként ünnepelnek, miután gyors reakciójának köszönhetően sikerült segítséget hívni a nagymamájához, aki a múlt hónapban szenvedett el súlyos sérülést az otthonában.

A négyéves kislány segítségért sietett
A nagymama vigyázott a négyéves kislányra és az öccsére, amikor megtörtént a baj   /  Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A négyéves kislány segítségért sietett

A 76 éves Charlene Hallett április 17-én az unokáira vigyázott az amerikai Beaverton városában, amikor elesett és beütötte a fejét. A baleset idején vele volt a négyéves unokája, Nova Hallett, valamint a kislány öccse is.

Nova édesanyja, Haley Rose elmondta, hogy Charlene az esés következtében súlyos fejsérülést szenvedett, ami miatt zavart, dezorientált állapotba került. A kis Nova azonban gyorsan felismerte, hogy nagy a baj, és azonnal cselekedett.

A kislány kiszaladt az utcára, ahol sikerült felhívnia magára egy szomszéd figyelmét, aki rögtön tárcsázta a segélyhívót. Nem sokkal később Nova a kiérkező rendőröket is elvezette a nagymamája lakásához. A család Ring ajtócsengőkamerája rögzítette azt a pillanatot, amikor a kislány a mentőszolgálat embereit a sérült nagymamához kísérte.

Haley Rose elmondta, amikor hazaért, és meghallotta a rendőröktől, hogyan viselkedett a lánya a vészhelyzetben, nagyon meghatódott és alig találta a szavakat.

Nincsenek szavak arra, amit éreztem. Mondtuk neki, hogy a mama kórházban van és te segítettél neki. Azt felelte: 'Akkor megmentettem a nagymamát!' Nagyon, nagyon büszke volt magára.

A Beaverton Police Department közlése szerint a kislányt egy helyi életmentő díjra is jelölni szeretnék. Matt Henderson, a rendőrség szóvivője szerint Nova rendkívüli bátorságról és lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot. Hangsúlyozta, egy ilyen fiatal gyermektől különösen figyelemre méltó volt az, ahogy felismerte a veszélyhelyzetet, segítséget kért, majd a mentőegységeket is a nagymamájához vezette. A rendőrség szerint a kislány gyors reakciója döntő szerepet játszhatott abban, hogy Charlene időben segítséget kapott - írja a People.

 

 

 

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