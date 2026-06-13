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22 év szolgálat után, a munkája miatt kapott halálos rákot a hős tűzoltónő 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors leukémia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 14:00
elhunyttűzoltónő
Mindenki azt hitte, csak egy egyszerű fogászati fertőzésről van szó. A valóság azonban sokkal kegyetlenebb volt: a kétgyermekes, ünnepelt tűzoltóparancsnok szervezete végül feladta a harcot a gyilkos kórral szemben.
Bors
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Tragikus hír rázta meg a kaliforniai tűzoltóságot és a helyi közösséget. 58 éves korában elhunyt Monique Vandenberg, a Santa Clara megyei tűzoltóság parancsnoka. A kétgyermekes édesanya igazi úttörő volt a szakmájában: ő volt a legelső nő, akit kapitánnyá neveztek ki a megyében. Bajtársai igazi példaképként tekintettek rá, de a legkeményebb csatáját nem a lángokkal, hanem a rákbetegséggel kellett megvívnia. A munkája során belélegzett mérgező anyagok miatt ugyanis agresszív vérrák, akut mieloid leukémia alakult ki a szervezetében.

Egy ártatlan fogászati tünetnek indult, de a vizsgálatok után kiderült: a leukémia agresszív formája támadta meg a hős tűzoltónőt
Egy ártatlan fogászati tünetnek indult, de a vizsgálatok után kiderült: a leukémia agresszív formája támadta meg a hős tűzoltónőt Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A fogorvostól a sürgősségire: így tért vissza a pusztító leukémia

Monique szervezetében először 2009-ben diagnosztizálták a betegséget, de akkor még sikerült legyőznie a kórt. Évekig tünetmentes volt, ám tavaly májusban egy teljesen hétköznapi beavatkozás után visszatért a rémálom – derül ki a People magazin cikkéből.

Bement egy rutinműtétre a fogászatára. A beavatkozás után azonban olyan dolog alakult ki nála, amit a szájsebész fertőzésnek hitt. Három hónapig kezelték ezzel a fertőzéssel, de a dolgok egyáltalán nem javultak

– olvasható a családja által indított gyűjtőoldalon.

A hetekig tartó elviselhetetlen fájdalom és tehetetlenség után Monique-ot a Stanford sürgősségi osztályára vitték. Ott a biopszia után az orvosok közölték velük a lesújtó hírt: a rák visszatért. A sejtjei ugyanúgy támadták meg, mint a korábbi leukémia idején.

A láthatatlan gyilkos a háttérben

Bár Monique mindent megváltoztató, kemény kemoterápiás kezeléseken esett át, a szervezete végül április 30-án feladta a harcot. A tűzoltószakszervezet kendőzetlen őszinteséggel mutatott rá arra a borzalomra, amivel a lánglovagoknak nap mint nap szembe kell nézniük.

A tűzoltás olyan súlyos egészségügyi kockázatokkal jár, amelyeket a nyilvánosság ritkán lát. Minden egyes riasztás során toxikus füstnek, veszélyes anyagoknak és rákkeltő elemeknek vannak kitéve a tagjaink. A foglalkozási rák mára a vezető halálokká vált a tűzoltóknál

– nyilatkozta a helyi szakszervezet. Statisztikák szerint a tűzoltóknak 9 százalékkal magasabb az esélyük a rák kialakulására, és 14 százalékkal nagyobb valószínűséggel halnak meg ebben a betegségben, mint az átlagemberek.

 

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