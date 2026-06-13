22 év szolgálat után, a munkája miatt kapott halálos rákot a hős tűzoltónő 

Tragikus hír rázta meg a kaliforniai tűzoltóságot és a helyi közösséget. 58 éves korában elhunyt Monique Vandenberg, a Santa Clara megyei tűzoltóság parancsnoka. A kétgyermekes édesanya igazi úttörő volt a szakmájában: ő volt a legelső nő, akit kapitánnyá neveztek ki a megyében. Bajtársai igazi példaképként tekintettek rá, de a legkeményebb csatáját nem a lángokkal, hanem a rákbetegséggel kellett megvívnia. A munkája során belélegzett mérgező anyagok miatt ugyanis agresszív vérrák, akut mieloid leukémia alakult ki a szervezetében.
Monique szervezetében először 2009-ben diagnosztizálták a betegséget, de akkor még sikerült legyőznie a kórt. Évekig tünetmentes volt, ám tavaly májusban egy teljesen hétköznapi beavatkozás után visszatért a rémálom – derül ki a People magazin cikkéből.
Bement egy rutinműtétre a fogászatára. A beavatkozás után azonban olyan dolog alakult ki nála, amit a szájsebész fertőzésnek hitt. Három hónapig kezelték ezzel a fertőzéssel, de a dolgok egyáltalán nem javultak
– olvasható a családja által indított gyűjtőoldalon.
A hetekig tartó elviselhetetlen fájdalom és tehetetlenség után Monique-ot a Stanford sürgősségi osztályára vitték. Ott a biopszia után az orvosok közölték velük a lesújtó hírt: a rák visszatért. A sejtjei ugyanúgy támadták meg, mint a korábbi leukémia idején.
Bár Monique mindent megváltoztató, kemény kemoterápiás kezeléseken esett át, a szervezete végül április 30-án feladta a harcot. A tűzoltószakszervezet kendőzetlen őszinteséggel mutatott rá arra a borzalomra, amivel a lánglovagoknak nap mint nap szembe kell nézniük.
A tűzoltás olyan súlyos egészségügyi kockázatokkal jár, amelyeket a nyilvánosság ritkán lát. Minden egyes riasztás során toxikus füstnek, veszélyes anyagoknak és rákkeltő elemeknek vannak kitéve a tagjaink. A foglalkozási rák mára a vezető halálokká vált a tűzoltóknál
– nyilatkozta a helyi szakszervezet. Statisztikák szerint a tűzoltóknak 9 százalékkal magasabb az esélyük a rák kialakulására, és 14 százalékkal nagyobb valószínűséggel halnak meg ebben a betegségben, mint az átlagemberek.
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