Fogorvoshoz ment a 19 éves tini: kiderült, már csak hetei vannak hátra

Egy átlagos fogorvosi látogatás mentette meg annak a tinédzsernek az életét, aki egy hónapig azt hitte, hogy a bölcsességfoga okoz neki fájdalmat.

Bölcsességfog műtét helyett rákdiagnózist kapott a fiatal (Fotó: freepik - illusztráció)

Nem bölcsességfoga okozta a problémát

A 19 éves Ethan Harrison jobb alsó foga kezdett el fájni 2026 májusában, ezért úgy döntött, ideje meglátogatni a fogorvosát. Ethan, aki targoncavezetőként dolgozik, először arra gyanakodott, hogy fertőzésről lehet szó, és valószínűnek tartotta, hogy el kell majd távolítani a bölcsességfogát.

A vizsgálat azonban nem foghúzással, hanem háziorvosi beutalóval végződött, miután a fogorvos észrevette, hogy Ethan nyirokcsomói meg vannak duzzadva. A vérvétel után hamar megérkezett a diagnózis: akut mieloid leukémia.

Ethant azonnal egy másik kórházba szállították, hogy megkezdhessék a kezeléseit. Orvosai szerint, ha a fogorvos nem figyel fel a tünetekre, a betegség akár néhány héten belül tragikus következményekkel járhatott volna.

A kórház csapata azt mondta, hogy ha nem jön be, csak néhány hete lett volna hátra

- mondta Roxy Bond, Ethan édesanyja.

Az anyuka szerint minden a ciprusi nyaralásuk után kezdődött: Ethan légszomjra panaszkodott, és megduzzadtak a nyirokcsomói. A család először azt hitte, a fiú foga fertőződött el, ám a háziorvosi vizsgálat után 12 órával már meg is kapták a súlyos diagnózist.

Sietve vittek minket a kórházba, mert az orvosok és az ápolók már tudták, hogy valószínűleg leukémiáról van szó.

Roxy elmondta, hogy Ethan várhatóan négy kemoterápiás kezelésen fog átesni, és az első után körülbelül egy hónapot kell majd kórházban töltenie. Orvosai szerint a felépülés akár egy évig is eltarthat, de ez attól függ, hogyan reagál a szervezete a terápiára - írja a UniLad.

Eddig humorral reagált, semmi sem tántorította el. Csak annyit mond majd, hogy: Micsoda kellemetlenség

- mesélte az anyuka, hozzátéve, hogy nemcsak Ethan de a család is megőrizte pozitív hozzáállását.