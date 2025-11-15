Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ketyeg az órája Rajmundnak: a daganattal műtött tűzoltóra veszélyes kezelés vár – Fotók!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 16:00
Vészesen fogy az ideje Márta Rajmundnak, hogy olyan lehetőséget találjon, amivel a betegségét legyőzheti. A hős, daganattal műtött tűzoltóval rossz hírt közöltek az orvosok. A tumorja kiújulhat, ezért még az ünnepek előtt sugárkezelés várhat rá. Ő ezt elkerülné, mert veszélyesen legyengülne tőle.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Bár lelkileg erős, és mindent megtesz, Márta Rajmund úgy érzi mégsem áll még készen egy szerinte kockázatos kezelésre, ami hamarosan rá várhat. A tűzoltót október 1-jén agyalapi mirigy-daganattal műtötték, azóta lábadozik, ám nemrég az orvosai közölték: szinte biztos, hogy a sugárkezelés elkerülhetetlen.

tűzoltó
A tűzoltó remélte, hogy a veszélyes kezelést elkerülheti, de úgy érzi, sajnos nem / Fotó: Csányi Bence

Széthullott az élete a tűzoltónak

Rajmund teljes erőbedobással, szívét és lelkét is beleadta, hogy önkéntes tűzoltóként életeket mentsen. 8 éven át, 2017-től volt a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület bajtársa. Lelkileg épp padlón volt egy fájdalmas szakítást követően, amikor nyáron kézhez vette az orvosi leleteit és kiderült: óriási a baj!

A férfit nagyon ritka, agyalapi mirigy-daganat támadta meg, ami ráadásul 4 centis volt. Egy pillanat alatt omlott össze minden körülötte:

  • épp állásváltoztatásban volt, a betegség miatt már nem tudott kezdeni új munkahelyén,
  • így munkanélküliként várta az október 1-jei műtétet,
  • miközben végig a tűzoltóságon, bajtársaiból merített erőt, ez egyben elterelte a figyelmét a rá váró beavatkozásról.

Végül október 1-jén betolták a műtőbe, ahol 8 órán át operálták. A beavatkozás sikeresnek bizonyult: a tumor 80 százalékát eltávolították.

Fogy az ideje

Mindennek már több mint egy hónapja, és a hős tűzoltó remélte, hogy a további kezeléseket elkerülheti. Ám a műtét előtt a szakemberek figyelmeztették: még semmi sem dőlt el – ha szükséges, sajnos sugárkezeléssel kell zsugorítani a testében rejtőző halált – az 1 centi és 8 milliméter közötti tumort.

Rajmund nemrég megtudta, nagy a baj: még karácsony előtt előrehozott sugárkezelést kaphat.

Nemrég voltam az endokrinológusnál, ahonnan majd elküldenek CT-vizsgálatra, ami november 18-án lesz. Átvizsgálnak, és ez fog mindent eldönteni. Decemberben nagy valószínűséggel megkapom az első sugárkezelésem

– árulta el a fiatal hős a Borsnak.

Rajmundot október 1-jén műtötték / Fotó: Beküldött fotó

A hős tűzoltó azonban szeretné elkerülni ezt a kezelést, ugyanis újabb, pokoli kínokat élne át. Most a lehető legtöbb szakembert felkutatja, hogy más utat találjanak a tumor zsugorítására.

- Nem adom fel! Keresek még orvosokat, hogy ők is elmondják az állapotomról a véleményüket. Nem akarom elhinni, hogy szinte azonnal, műtét után sugárkezelésre lenne szükségem. Biztosan van olyan lehetőség, hogy gyógyszerrel zsugorítsák – mutatott rá Rajmund.

Szorítja az idő, hogy más orvosokkal konzultálni tudjon, de ahogy eddig soha, úgy most sem adja fel: már a neten kutat és felcsillant a remény, csak van egy bökkenő.

Találtam egy olyan gyógyszert, ami képes lehet a megmaradt tumort legyőzni. Ez egy injekció, ami sajnos félmillió forintba kerül, méghozzá adagonként. Ebből négyet ajánlanak tehát 2 millió forintba kerülne

– mutatott rá szomorúan.

A várható kezelést Rajmund szervezete nagyon rosszul viselné, ezért is akarja elkerülni: iszonyatos fejfájás, hányinger léphet fel. Mivel fejbőrön keresztül hajtják végre, a kezelés a bőrén égési sérüléseket is okozhat, sőt más veszély is felléphet.

- Mivel nemrég műtöttek, a szervezetem még nem elég erős, és a kezelés nagyon legyengítene. Ha mostanában kapnám meg, az teljesen lenullázná az immunrendszerem és már akkor is kórházba kerülhetnék, ha csak megfúj a szél. Ezt muszáj elkerülnöm – zárta szavait a tűzoltó.

A Bors Márta Rajmundról készült videóját itt nézheted meg: 

 

 

 

