"Megmenthették volna" – csupán percekig ringathatta kisbabáját, majd elvérzett az édesanya

Belehalt az otthonszülésbe egy fiatal nő, aki mindössze pár percet ringathatta csupán újszülött kisfiát. A kismama a saját szobájában vérzett halálra. A szakértők szerint ha nem egy egymillióért bérelt szüléssegítő, hanem valódi szakember van mellette, ma is életben lehetne.

Stacey Warnecke belehalt az otthonszülésbe. A kismama még ma is életben lehetne, a szövődményeket egy szakember ugyanis tudta volna kezelni

Fotó: GoFundMe

Az ausztrál Stacey Warnecke minden álma az volt, hogy édesanya legyen. A 30 éves életmód-influenszer úgy döntött, otthon, természetes körülmények közt szeretne életet adni gyermekének, Alexnek. Épp ezért még egy bábát sem bérelt fel, csupán egy szüléssegítő nő volt mellette, Emily Lal, akinek átszámítva bő 1,2 millió forintot fizetett a család a szolgálataiért.

Szülés utáni vérzés okozta a kismama halálát

Stacey 2025. szeptember 29-én adott életet kisfiának, Alexnek, azonban szinte azonnal rosszul is lett. Nehéz légzésre panaszkodott Lalnak, aki azzal nyugtatta: bizonyára csak pánikrohama van. A kismama könyörgött, hogy ne hagyja magára. Később, amikor nem akart csillapodni a vérzése, maga Stacy kérte, hogy ne hívják a mentőket, mert nincs rá szükség. Végül azonban – egy óra elteltével – Lal mégis betelefonált a kórházba, akik azonnal kiküldtek egy egységet. A mentők beszámolója szerint a kismamára a sötét szobában találtak rá, a bőre ekkorra már teljesen besárgult. Rengeteg vért vesztett.

Kórházba siettek vele, ahol azonnal műtőbe tolták. Az intézmény teljes vérkészletét felhasználták, hogy megmentsék, mégsem jártak sikerrel.

Ha egy nő vérveszteségbe hal bele... Ez messzemenően kezelhető, ha időben észreveszik és kezelik

– jelentette ki Dr. Michael Burke patológus a bíróság előtt Stacey Warnecke halála kapcsán.

A szülésnél segédkező segítő, Emily Lal kiemelte: ő semmiről sem tehet, ugyanis nem orvos, és nem is egészségügyi szakemberként vett részt a szülés levezénylésében.

"Nem azért voltam jelen, hogy a szülést biztonságosabbá tegyem. Azt én nem tudom megtenni. Nem vagyok klinikailag képzett. Nem az én feladatom kezelni egy vérveszteséget" – magyarázta Lal a The Sun cikke szerint.

Stacey gyászoló párja, Nathan kiemelte: felesége mindenképp otthon, teljesen szabad körülmények közt akart szülni, ez volt minden vágya. Sajnos azonban végül ez okozta a halálát is.