Rábeszélték a kismamát az otthonszülésre: gyermeke mindössze egy hetet élhetett

Poppy Hope Lomas mindössze egy hetet élhetett. A brit kislány szülei akkor siettek vele kórházba, amikor a baba pulzusa jelentősen csökkent az otthonszülést követően. Ezt az anyukának egyébként a szülésznők ajánlották.

Otthonszülés után halt meg a kis Poppy

Tragédiába fulladt az otthonszülés

A kislány mindössze hétnapos volt, amikor 2022. október 26-án elhunyt a londoni University College Kórházban. Az eset után vizsgálat indult, mely a napokban zárult le.

A tervezett otthonszülés szülésznői közreműködéssel történt. Andrew Walker halottkém a bíróságon elmondta, hogy a kórház beleegyezett: támogatja Poppy édesanyját, Gemma Lomast egy nem biztonságos otthonszülésben, amely ellentétes volt az orvosi tanácsokkal.

Poppy szülei, Gemma és Jason Lomas kézen fogva hallgatták Mr. Walker csütörtöki záróbeszédét:

Az otthonszülést kísérő szülésznők számos kockázati tényező fennállása mellett dolgoztak, beleértve a burokrepedés elhúzódó időtartamát antibiotikum-kezelés nélkül, valamint a magzat szívverésének kétszeri lassulását, a szülés előtt egy illetve másfél órával

- hangzott el.

Sasha Field szülésznő, aki jelen volt Poppy születésénél, azt mondta, mentőt kellett volna hívni, amikor észlelte, hogy a baba szívverése egy összehúzódás után lelassul. Ennek már 90 perccel a szülés előtt meg kellett volna történnie, hiszen ekkor már rögzítették a változásokat.

A kismamát nem tájékoztatták megfelelően az otthoni szüléssel járó kockázatokról, annak ellenére, hogy 2018-ban már császármetszéssel adott életet első lányának, Willow-nak. Az anyuka szerint Alice Boardman, az Edgware Midwives vezető szülésznője - aki jelen volt Poppy születésénél - aktívan ösztönözte őt arra, hogy otthon, császármetszés után hüvelyi úton szüljön.

A halottkém szerint sok aggodalomra ad okot, hogy az eset során eltértek az országosan alkalmazott iránymutatásoktól, és a házhoz vitt felszerelés nem tartalmazott pulzoximétert az anyai pulzusszám mérésére. Mr. Walker azt is nyilatkozta a bíróságnak, hogy valószínű, az anya pulzusát tévesen a baba pulzusának vélték közvetlenül a szülés előtt.

Az igazságért jöttünk ide, mert Poppy élete számított, és mert megérdemli, hogy ne csak a halála körülményei miatt emlékezzünk rá

- mondta az anyuka.