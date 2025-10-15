Megszegték a szabályokat: borzalmas tragédiával végződött az otthonszülés

Jennifer Cahill szülésznője szerint ez volt az eddigi legintenzívebb otthonszülés, amivel találkozott: sajnos Jennifer és kisbabája, Agnes is életét vesztette.

Otthonszülés végzett az Jennifer Cahill-lal és babájával Fotó: pexels

A 34 éves édesanya 2024 júniusában hunyt el a kórházban, miután otthon szülte meg lányát, aki csupán két órán át élt.

A tragikus esetet a Rochdale-i koronabíróság vizsgálta. A történet június 3-án kezdődött, amikor Agnes eszméletlenül született meg, és Jennifer férje, Rob Cahill hívta a mentőket. A szülés napján a helyi szülésznő érkezett Jennifer otthonába, aki határozottan ragaszkodott az otthonszüléshez. A szülésznő és kollégája úgy nyilatkoztak, hogy ez volt a legnehezebb eset, amit valaha láttak.

Tragédiával végződött az otthonszülés

Walmsley szülésznő a bíróságon elmondta, hogy aggódott Jennifer állapota miatt, különösen, mert az anya több olyan gyógyszer szedését is elutasította, amelyek segíthettek volna megelőzni a vérzést. Június 2-án Walmsley és kolléganője, Julie Turner megjelentek Jennifer otthonában, és már akkor érezték, hogy nem minden fog simán menni a szülés során.

A bíróságon elhangzott, hogy többször is próbáltak vizeletmintát kérni Jennifertől, sikertelenül, mivel ő csak a férjével beszélgetett, aki látszólag erősen támogatta őt. Rob reggel 6:45-kor hívta a mentőket, miután Agnes eszméletlenül született, és nem sikerült újraéleszteni. A kislányt kórházba vitték, ahol pár órával később elhunyt, majd Jennifer is sürgősen kórházba került, ahol később ő is életét vesztette.

Később kiderült, hogy Jennifer esetében az otthonszülés kockázatos volt, különösen mivel ez volt az első otthon szülése, és korábban posztpartum vérzése volt, amikor az első gyermekét hozta világra, ami miatt több mint 800 ml vért vesztett. Rob elmondása szerint ezt az információt nem közölték velük megfelelően, és nem használták a "kockázatos" jelzőt az otthonszülés kapcsán.

A bíróságon megjelent Dr. Azal El-Adwan, aki Jennifer esetét magas kockázatúnak ítélte, és szülésznője irányításával konzultációra hívta. Dr. El-Adwan elmondta, hogy tájékoztatták Jenniferéket az otthonszülés veszélyeiről, és kérdésre válaszolva azt is hozzátette, hogy visszatekintve talán jobb lett volna, ha más szakértőt is bevonnak az ügybe - írja a Mirror.