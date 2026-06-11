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Új tüdőt kapott a 20 éves Hanna – így van most

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szervtranszplantáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 18:30
szervdonorműtét
Hanna sokáig szenvedett, de a szervtranszplantáció megmentette az életét. Új tüdőt kapott a fiatal lány.
KN
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Hosszú éveken át a túlélésért küzdött, ma pedig már a jövőjét tervezi a 20 éves Csordás Hanna. A Somogy vármegyei Kiskorpádon élő fiatal lány sokáig küzdött a cisztás fibrózissal, még a halállal is szembenézett. A betegség miatt Hanna tüdeje folyamatosan sűrű nyákot termelt. Makacs, hurutos köhögés kínozta, tüdőgyulladással küzdött, a vírusos fertőzések könnyen ledöntötték a lábáról és már a legkisebb fizikai terhelés is kimerítette. Állapota annyira súlyossá vált, hogy oxigénpalackra és gyomorszondára is szüksége volt. Hanna felkerült a szervtranszplantációs listára és a várakozás nem volt hiábavaló, mert új tüdőt kapott. Nemrég elhagyhatta a kórházat és otthonában gyógyulhat tovább.

Hanna nagyon hálás azért, hogy a tüdőtranszplantáció után új életet kezdhet
Hanna nagyon hálás azért, hogy a tüdőtranszplantáció után új életet kezdhet  / Fotó: beküldött

Hanna új tüdőt kapott

Hanna felépülése még tart, de a változás már most óriási. Hetente jár kontrollvizsgálatokra és minden előírást betart. Nincs szüksége steril szobára, csupán arra, hogy a környezetét rendszeresen fertőtlenítsék. Naponta másfél kilométert sétál, emellett erősítő tornát is végez. Már a házimunkából is kiveszi a részét. 

Az édesanyja jelenti számára a legnagyobb támaszt. Minden lépésnél mellette áll, segíti és támogatja a lányát, aki végre egy új esélyt kapott egy jobb életre. A szervdonáció teljesen anonim, de Hanna ismeretlenül is nagyon hálás a donornak és családjának.

Hanna a műtét után, a kórházban / Fotó: beküldött

A szervdonáció életet ment 

Hanna alig várja, hogy teljesen felépüljön, tele van tervekkel és reménnyel. 

Az első két dolog a bakancslistámon a családi nyaralás és a barátnőkkel is elmenni nyaralni; de amint engedi a doktornő, szeretnék dolgozni. Szeretnék a szakmámban, mint élelmiszer-ellenőrzési technikus elhelyezkedni, de tervben van még két képzés is

 – mondta a szervátültetett lány, aki hangsúlyozta, hogy a szervdonáció életet ment. 

 

 

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