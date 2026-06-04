Oxigénpalack segíti a légzésben Till Tamás édesanyját: "Sajnos nem mondhatom azt, hogy teljesen jól van"

Férje és a meggyilkolt kisfia iránt érzett szeretete tartja a lelket Till Tamás édesanyjában. Mint arról a Bors beszámolt, a 11 éves kisfiú 2000 gyermeknapján ment el otthonról, és soha többé nem tért haza. 24 évvel később Fehér János jelentkezett a rendőrségen, és elmondta, tudja, hol pihennek a gyermek földi maradványai. Bár a 2000-ben csupán 16 éves férfi először egykori munkaadójára próbálta terelni a gyanút, az egyenruhások megtörték és magára vállalta a gyilkosságot. Azóta meggondolta magát, és az őt kihallgató rendőröket kényszervallatással vádolja. A magas rangú egyenruhásokat első fokon felmentették.

Till Tamás szülei kisfiuk képével érkeztek a bíróságra Fotó: Bors

Till Tamás szülei élete az elmúlt csaknem 3 évtizedben teljesen tönkrement. Gyermeke eltűnése és halála Katalin egészségét is megtépázta. Néhány hete kórházba szállították, majd néhány nappal később hazaengedték hétvégére. Hétfőn azonban ismét rosszul lett, ezért az intenzív osztályra került, ahol lélegeztetőgépre kötötték. Az orvosok mindent megtettek érte, így sikerült megmenteniük az életét. Azóta a gyászoló édesanya ismét az otthonában lábadozik.

Till Tamás édesanyja segítségre szorul

Katalin férjét, Mátyást telefonon értük el szerda (jún.3.) délben.

Katalin most éppen alszik. Lefeküdt, miután megebédelt. A vasárnapról megmaradt párolt húsból és zöldségekből evett egy keveset. Sajnos nem mondhatom azt, hogy teljesen jól van

– mondta Mátyás.

Katalin éjszakára oxigénpalackra szorul, de van, hogy reggel is légzéstámogatásra van szüksége.

Tamáska megkapta a végtisztességet Fotó: Olvasói

A lényeg, hogy együtt vagyunk, és ápolhatom őt. Néhány hete az is kérdés volt, hogy a feleségem túléli-e az egészet. Most egy ideig nem kell kontrollra vinnem. Segítséggel képes felülni

– magyarázta a férj, és elárulta, egyelőre kétséges, hogy június 17-én el tudnak menni a fiuk feltételezett gyilkosának tárgyalására.

"Jelenleg nem tudjuk megoldani, hogy Katalin az ágyból átüljön a kerekesszékbe, majd a kitolása után az autóba, de ha ezt a problémát áthidaljuk, még akkor is vinnünk kell magunkkal az 50 kilós palackot. Szeretnénk a tárgyalás valamennyi napján jelen lenni, de hogy ebből mi valósul meg, az nem rajtunk múlik" – fejezte be Tamáska édesapja.