Szívfacsaró videó: életre szóló meglepetésben volt része a szívbeteg kisfiúnak

A mindössze nyolcéves kisfiú, Dalton DeMicheli története emberek ezreit érintette meg, miután a kórházi ágyáról készített ételtesztjei vírusként kezdtek terjedni.

A kisfiú rövid időn belül sztár lett. Fotó: GoFundMe/Emma Mannal

Sokan segítenek a nagybeteg kisfiúnak

A kisfiú ritka szívbetegséggel, az úgynevezett hypoplasticus bal szívfél szindrómával született, és élete során már hat nyitott szívműtéten esett át. Csak az elmúlt évben háromszor operálták meg, összesen 50 napot töltött kórházban, ebből 30-at intenzív osztályon.

Édesanyja, Krista DeMicheli így fogalmazott:

Nem ismerek senkit, aki ilyen mindenen megy keresztül, és mégis ennyire élvezi az életet.

Dalton már újszülöttként operáción esett át, majd később egy ritka szövődmény is kialakult nála, ami miatt a szervezete nem tudja megfelelően megtartani a fehérjéket. Az állapota miatt újabb beavatkozásokra volt szükség, egy időben pedig háromszor is ugyanazt a műtétet hajtották végre rajta.

Ugyanaz a műtét háromszor… Az orvosok sem tudták, miért történt ez vele

– tette hozzá az édesanya, majd kiemelte, a nehézségek dacára Dalton hozzáállása egészen különleges. A hosszú, kórházban töltött napok alatt kezdett el ételteszteket készíteni, melynek során lelkesen értékel, a legtöbbször„10-ből 10 pontra”. Kedvence a Pei Wei mézes csirkéje lett, amit többször is kért.

Egyfajta normalitást hozott egy nagyon ijesztő időszakba

– mondta az édesanyja ezekről a közös étkezésekről.

A videók hatalmas visszhangot váltottak ki és más családok is erőt merítettek belőlük. A történet végül a Pei Wei figyelmét is felkeltette. A cég így nyilatkozott:

Dalton több mindenen ment keresztül, mint a legtöbb felnőtt, mégis hihetetlen pozitivitással áll az élethez.

A vállalat most országos adománygyűjtést szervez: minden eladott mézes csirkéből származó bevétel egy részét Dalton családjának ajánlják fel. Krista szerint a közösségi média ereje kulcsszerepet játszott mindebben:

Amennyiben jóra használjuk, hihetetlen dolgok történhetnek

– mondta el az anya a People magazinnak.

Dalton jelenleg is kezelések alatt áll, de már újra baseballozik, időt tölt testvéreivel, és folytatja a híres ételtesztjeit.