Könnyfakasztó: Hetekkel azelőtt ragadta el szívbetegsége az 5 éves kislányt, hogy álma valóra vált volna

Luna Ivy Webster mindössze 5 éves volt, amikor meghalt, csupán néhány héttel azelőtt, hogy valóra válhatott volna az álma, hogy nagytestvér legyen. A kislány már születése óta egy olyan szívbetegséggel küzdött, ami nagyban befolyásolta életét.

Hetekkel legnagyobb álma megvalósulása előtt ragadta el a szívbetegség a kislányt / Fotó: GoFundMe

A ritka szívbetegség már születése óta megnehezítette a kislány életét

A mindenki arcára mosolyt csaló kislány Medwayből származott, és születése óta egy szívbetegséggel élt együtt. Ez a betegség komolyan befolyásolta az életét, attól kezdve, mennyit lehetett társaságban, egészen addig, mennyi ideig maradhatott ébren.

Nem mehetett a közelébe senkinek, akinek megfázása volt... Luna számára egy egyszerű megfázás is extra terhelést jelentett a szívére, ami miatt kórházba került

- mondta Aimee Riddell, Luna édesanyjának, Jess Gardnernek a barátja.

A kislány ahogy idősebb lett, egyre gyakrabban elfáradt, és rendszeres pihenőkre volt szüksége, hogy újra erőre kapjon. Kerekesszékre szorult, hogy kerülje a szíve túlzott megterhelését, mindezek ellenére körmei és ajkai állandóan kékes árnyalatúak voltak az oxigénhiány miatt.

Luna egy hypoplasiás bal szívfél-szindróma (HLHS) nevű rendellenességgel született, ami miatt a szív bal oldala fejletlen, és nem képes elegendő vért pumpálni. A betegség ritka, 5000 gyermekből csupán egyet érint, és már a magzati fejlődés során kialakul.

Már pár hónapos korában szívleállást szenvedett

Lunának több sürgősségi beavatkozásra is szüksége volt, és egy hónapos kora után szívleállást szenvedett. Ezt követően három nagyobb műtétre volt szüksége, hogy újra beállítsák a szívét és javítsák a vérkeringést. Élete első évében már két műtéten túl volt, ezek közé tartozott a Norwood műtét 2020 februárjában, majd a Glenn műtét három hónappal később.

Végül 2025. szeptember 23-án, kedden Luna alávetette magát a harmadik és egyben utolsó műtétnek. Az orvosok a Fontan-műtétet hajtották végre, ami egy gyermekeken végzett nyitott szívműtét, amely javította volna az életkilátásait. Azonban október 4-én, szombaton tragikusan életét vesztette. Mindössze 5 éves volt, és november 5-én ünnepelte volna a hatodik születésnapját.