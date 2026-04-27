Ezért veszélyesebb a mumpsz felnőtt- és időskorban

A mumpsz ma már ritka azokban az országokban, ahol az oltási program teljes körű, ugyanakkor nem eltűnt betegség. A mumpsz felnőttkorban és időseknél, olyanoknál, akiknél az oltottság hiányos vagy a védettség idővel csökkent, komoly lefolyással és hosszan tartó szövődményekkel járhat.
A felnőttkori mumpsz tüneteinek legjellegzetesebbike a gyerekkori betegséghez hasonlóan a fültőmirigy-duzzanat: az egyik vagy mindkét oldali fültőmirigy fájdalmasan megduzzad, ami a fülek alatt és az állkapocs előtt jellegzetes, kerekded duzzanatot okoz. Rágáskor, nyeléskor és savanyú ételek fogyasztásakor a fájdalom fokozódik. A duzzanat általában 7-10 napig tart, majd fokozatosan csökken.
Felnőttkorban a tünetek általában súlyosabbak, mint gyerekkorban: a láz magasabbra emelkedik, az általános rossz közérzet, a fáradtság és a fejfájás intenzívebb, és a betegség hosszabb ideig tart. Emellett felnőtteknél lényegesen nagyobb a szövődmények kockázata, amelyek gyerekeknél jóval ritkábban fordulnak elő.
Fontos tudni, hogy a mumpsz az esetek közel 20 százalékában tünetmentesen zajlik le – az érintett személy nem tud a fertőzésről, mégis fertőz. Ez az egyik oka annak, hogy a betegség zárt közösségekben – kollégiumokban, katonai táborokban, idősotthonokban – könnyen terjedhet.
A legismertebb szövődmény felnőtt férfiakban a heregyulladás, vagyis az orchitis: a mumpszon átesett fertőzött férfiak közel 30-40 százalékában alakul ki, általában az egyoldali vagy kétoldali here fájdalmas duzzanatával, magas lázzal. Az orchitis a here szövetének károsodásához vezethet, és kétoldali érintettség esetén meddőséget okozhat. Nőkben a petefészek-gyulladás – oophoritis – ritkábban fordul elő, de szintén befolyásolhatja a termékenységet.
A hasnyálmirigy-gyulladás – pancreatitis – szintén ismert mumpsz-szövődmény felnőttkorban: hasi fájdalom, hányinger és hányás formájában jelentkezik, és súlyosabb esetben kórházi kezelést igényel. Az agyhártyagyulladás – meningitis – és az agyvelőgyulladás – encephalitis – ritkább, de súlyos szövődmény, amely idegrendszeri tünetekkel, rendkívüli fejfájással és tudatzavarral járhat.
Időskorban a szövődmények kockázata tovább nő a legyengült immunrendszer és az esetleges alapbetegségek miatt. Az egyébként önkorlátozó betegség ilyenkor elhúzódóbbá válhat, és az általános állapot romlásához vezethet. Ezért idős, be nem oltott személyeknél mumpsz gyanújakor különösen fontos az orvosi felügyelet.
A mumpsz kezelése tüneti: nincs specifikus vírusellenes gyógyszer, amely a betegség lefolyását megrövidítené. A láz és a fájdalom csillapítása, a megfelelő folyadékbevitel és a pihenés az alapja a kezelésnek. A fültőmirigy duzzanatára hideg vagy meleg borogatás enyhülést hozhat, ezenkívül érdemes kerülni a savanyú ételeket és italokat, mert fokozzák a fájdalmat.
Szövődmények esetén – különösen heregyulladásnál, agyhártyagyulladásnál vagy hasnyálmirigy-gyulladásnál – kórházi kezelés és orvosi felügyelet szükséges. A heregyulladásnál a here megemelése és jégborogatás enyhítheti a fájdalmat, de a gyulladás lefolyását csak orvosi kezelés befolyásolhatja.
A leghatékonyabb megelőzés az MMR-oltás , amely kanyaró, mumpsz és rubeola ellen egyszerre nyújt védelmet. Akik nem bizonyosan kaptak két adag vakcinát, azoknál az oltás felnőttkorban is elvégeztethető, sőt ajánlott – különösen akkor, ha valaki fertőzöttel érintkezett, vagy közösségi góchoz közel él. Az oltottaknál is előfordulhat mumpsz-fertőzés, de az ilyen esetekben a betegség általában enyhébb lefolyású.
