Ezért veszélyesebb a mumpsz felnőtt- és időskorban

A mumpszt a parotitis epidemica vírus okozza, amely cseppfertőzéssel terjed.

Felnőttkorban ritkább, de lefolyása általában súlyosabb, mint gyerekkorban.

Jellegzetes tünete az egy- vagy kétoldali fültőmirigy-duzzanat.

Felnőtt férfiakban heregyulladás, nőkben petefészek-gyulladás is kialakulhat.

Az MMR-oltás hatékony védelmet nyújt, de az oltottaknál is előfordulhat fertőzés.

Szövődmények esetén kórházi kezelés válhat szükségessé.

A mumpsz ma már ritka azokban az országokban, ahol az oltási program teljes körű, ugyanakkor nem eltűnt betegség. A mumpsz felnőttkorban és időseknél, olyanoknál, akiknél az oltottság hiányos vagy a védettség idővel csökkent, komoly lefolyással és hosszan tartó szövődményekkel járhat.

A mumpsz felnőttkorban is megjelenhet, ilyenkor sokkal súlyosabb szövődményekkel is járhat.

Mumpsz felnőttkorban – miben más, mint gyerekkorban?

A felnőttkori mumpsz tüneteinek legjellegzetesebbike a gyerekkori betegséghez hasonlóan a fültőmirigy-duzzanat: az egyik vagy mindkét oldali fültőmirigy fájdalmasan megduzzad, ami a fülek alatt és az állkapocs előtt jellegzetes, kerekded duzzanatot okoz. Rágáskor, nyeléskor és savanyú ételek fogyasztásakor a fájdalom fokozódik. A duzzanat általában 7-10 napig tart, majd fokozatosan csökken.

Felnőttkorban a tünetek általában súlyosabbak, mint gyerekkorban: a láz magasabbra emelkedik, az általános rossz közérzet, a fáradtság és a fejfájás intenzívebb, és a betegség hosszabb ideig tart. Emellett felnőtteknél lényegesen nagyobb a szövődmények kockázata, amelyek gyerekeknél jóval ritkábban fordulnak elő.

Fontos tudni, hogy a mumpsz az esetek közel 20 százalékában tünetmentesen zajlik le – az érintett személy nem tud a fertőzésről, mégis fertőz. Ez az egyik oka annak, hogy a betegség zárt közösségekben – kollégiumokban, katonai táborokban, idősotthonokban – könnyen terjedhet.

Milyen szövődmények alakulhatnak ki felnőttkorban?

A legismertebb szövődmény felnőtt férfiakban a heregyulladás, vagyis az orchitis: a mumpszon átesett fertőzött férfiak közel 30-40 százalékában alakul ki, általában az egyoldali vagy kétoldali here fájdalmas duzzanatával, magas lázzal. Az orchitis a here szövetének károsodásához vezethet, és kétoldali érintettség esetén meddőséget okozhat. Nőkben a petefészek-gyulladás – oophoritis – ritkábban fordul elő, de szintén befolyásolhatja a termékenységet.