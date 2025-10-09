Viccelődött a hátfájdalmaival az édesapa, ám hamarosan tragédia történt

Amikor Steve Burrows hátfájdalmat kezdett tapasztalni, azt hitte, isiász kínozza, és jógával próbálta enyhíteni a panaszát. Amikor viszont a fájdalom már elviselhetetlenné vált, a 38 éves, Cambridgeshire-ben élő férfit sürgősen kórházba szállították, ahol fény derült a pusztító diagnózisra, ami végül az életét követelte.

A férfi diagnózisára már túl későn derült fény. Fotó: GoFundMe

Túl későn derült fény a diagnózisra

Az orvosok megállapították, hogy Steve rákkal küzd, majd néhány héttel később azt közölték vele, hogy gyógyíthatatlan. Három nappal később pedig tragikus módon életét vesztette.

Teljesen feldúlta a testét, mielőtt bárki egyáltalán felfoghatta volna, mi történik

- mondta el a férfi volt partnere, Bethan Kester, akivel közös gyermekei is vannak.

Teljesen váratlanul ért minket.

Steve először július végén panaszkodott enyhe deréktáji szúró fájdalomra, amelyről azt hitte, hogy idegbecsípődés okozza.

Térdelve, a kanapét átkarolva nyújtózkodott, mert azt gondolta, hogy isiásza van. Innen fokozatosan odáig fajult, hogy meggörnyedve járt, és alig tudott mozogni

- tette hozzá Bethan, akinek elmondása szerint Steve viccelődött is a fájdalmas helyzetén, a gyermekeinek pedig azt mondogatta, ez csak az öregedés hatása, és amire a nő mindig rávágta, hogy még csak 38 éves.

Egy hónap alatt elviselhetetlen lett a fájdalom

Egy hónappal később, augusztus 28-án, az édesapát sürgősen kórházba vitték, amikor a fájdalom hirtelen tovább súlyosbodott. Ezt követően egy CT-vizsgálat kimutatta, hogy végbélrákja van.

Olyan ártalmatlanul indult, egy egyszerű hátfájással, soha nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége

- mondta Bethan.

Később kiderült, hogy a folytonos fájdalom mögött valójában daganatok álltak, amelyek nyomták az idegeket.

Teljesen összeomlott, felhívott és sírva mondta el, hogy mennyire fél. Miután leülepedett benne a diagnózis, kijelentette: "Harcolni fogok, meg fogjuk csinálni."

Egy hónappal később, szeptember 24-én, már azt közölték a férfival, hogy a rák 4. stádiumú, és áttéteket képzett a májában. Ezt követően hospice kezelésbe került, de három nappal később elhunyt.

Tudta, hogy súlyos, és hogy el fog menni, de fogalmunk sem volt, hogy ilyen hamar.

- tette hozzá Steve volt partnere.