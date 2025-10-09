Viccelődött a hátfájdalmaival az édesapa, ám hamarosan tragédia történt

Amikor Steve Burrows hátfájdalmat kezdett tapasztalni, azt hitte, isiász kínozza, és jógával próbálta enyhíteni a panaszát. Amikor viszont a fájdalom már elviselhetetlenné vált, a 38 éves, Cambridgeshire-ben élő férfit sürgősen kórházba szállították, ahol fény derült a pusztító diagnózisra, ami végül az életét követelte.
Az orvosok megállapították, hogy Steve rákkal küzd, majd néhány héttel később azt közölték vele, hogy gyógyíthatatlan. Három nappal később pedig tragikus módon életét vesztette.
Teljesen feldúlta a testét, mielőtt bárki egyáltalán felfoghatta volna, mi történik
- mondta el a férfi volt partnere, Bethan Kester, akivel közös gyermekei is vannak.
Teljesen váratlanul ért minket.
Steve először július végén panaszkodott enyhe deréktáji szúró fájdalomra, amelyről azt hitte, hogy idegbecsípődés okozza.
Térdelve, a kanapét átkarolva nyújtózkodott, mert azt gondolta, hogy isiásza van. Innen fokozatosan odáig fajult, hogy meggörnyedve járt, és alig tudott mozogni
- tette hozzá Bethan, akinek elmondása szerint Steve viccelődött is a fájdalmas helyzetén, a gyermekeinek pedig azt mondogatta, ez csak az öregedés hatása, és amire a nő mindig rávágta, hogy még csak 38 éves.
Egy hónappal később, augusztus 28-án, az édesapát sürgősen kórházba vitték, amikor a fájdalom hirtelen tovább súlyosbodott. Ezt követően egy CT-vizsgálat kimutatta, hogy végbélrákja van.
Olyan ártalmatlanul indult, egy egyszerű hátfájással, soha nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vége
- mondta Bethan.
Később kiderült, hogy a folytonos fájdalom mögött valójában daganatok álltak, amelyek nyomták az idegeket.
Teljesen összeomlott, felhívott és sírva mondta el, hogy mennyire fél. Miután leülepedett benne a diagnózis, kijelentette: "Harcolni fogok, meg fogjuk csinálni."
Egy hónappal később, szeptember 24-én, már azt közölték a férfival, hogy a rák 4. stádiumú, és áttéteket képzett a májában. Ezt követően hospice kezelésbe került, de három nappal később elhunyt.
Tudta, hogy súlyos, és hogy el fog menni, de fogalmunk sem volt, hogy ilyen hamar.
- tette hozzá Steve volt partnere.
A pár majdnem öt évig volt együtt, és bár szakítottak, legjobb barátok maradtak, és közösen nevelték a hétéves lányukat, Briannah-át, valamint Bethan két idősebb gyermekét. Bethan most adománygyűjtést szervez, hogy megadhassa Stevenek azt a búcsút, amit megérdemel.
Bár nem működött köztünk a párkapcsolat, a legjobb barátom volt, nap mint nap találkoztunk, és hatalmas szerepet játszott a családunk életében.
A nő most mindenkit arra biztat, aki valami szokatlant észlel a testén, hogy azonnal forduljon orvoshoz - írta meg a The Sun.
