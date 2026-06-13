"A kisbabám tüneteit a tejallergiának tulajdonították: most lehet, hogy kétéves kort sem éri meg!"

Rendkívül ritka genetikai rendellenességet diagnosztizáltak egy kisbabánál, akinek a nehézségeit az evéssel sokáig félreértelmezték az orvosok. Az édesanya, a 26 éves Emma Law azután vitte szakemberhez a kislányát, Rosie-t, miután nehezen tudta megetetni őt, ahol azonban annyit közöltek vele, a kicsinek feltehetően refluxa van, vagy tejallergiája.

Ritka rendellenességgel született a tündéri kisbaba / Fotó: GoFundMe

Lesújtó diagnózist kaptak a tündéri kisbaba szülei

Rosie-t ekkor átállították egy másik tápszerre, és bár ez rövid ideig segített, a tünetei hamarosan visszatértek, mialatt fogyni kezdett, egyáltalán nem mosolygott és nehezen tudta megtartani a fejét. Az anya, amikor a lánya hat hónapos korában már 24 óráig nem evett, rohant be vele a sürgősségire, ahol számos vizsgálat után végül egy ritka mitokondriális betegséget, a COXPD12- t diagnosztizáltak nála.

A betegség az úgynevezett EARS2 génhez kapcsolódik, és befolyásolja a szervezet energiatermelő képességét, valamint potenciálisan károsíthatja az agyat és az idegrendszert. A betegség rendkívül ritka, világszerte csak kis számú esetet regisztráltak. A betegség számos formája csecsemő- vagy gyermekkorban jelentkezik, és a gyakori tünetek közé tartozik a lassú növekedés, a fejlődési késés, az izomgyengeség és a görcsrohamok.

Az angliai Elyből származó Emma először Rosie születése után nem sokkal vette észre, hogy valami nincs rendben, miután nehézségei támadtak etetés közben, majd ahogy teltek a hónapok, a helyzet egyre csak rosszabb lett, a kislány pedig rengeteget fogyott, így az anya egyre inkább aggódott amiatt, hogy a babája nem fejlődik úgy, ahogyan kellene. Az orvosok eleinte csupán tehéntejallergiára gyanakodtak, de a váltás a tápszerben csupán rövid időre hozott javulást. Rosie végül áprilisban került kórházba, miután az édesanyja besietett vele a sürgősségire, ahol az orvosok aggasztó jelekre lettek figyelmesek az izomtónusával és a súlyos nyelési nehézségeivel kapcsolatban, ezért nazogasztrikus táplálószondát – egy vékony csövet, amelyet az orron keresztül a gyomorba vezetnek a táplálkozás biztosítására –, helyeztek fel, és egy sor vizsgálatot is elvégeztek, melyek során az MRI-vizsgálat kiterjedt rendellenességeket mutatott ki az agy fehérállományában.

Emma szerint az orvosok azzal magyarázták mindezt, hogy az agyszövet egyes területei elkezdtek romlani, ami felvetette egy súlyos genetikai állapot gyanúját. Ezt követően a Rosie-n és szülein végzett további genetikai vizsgálatok megerősítették a COXPD12 pusztító diagnózisát.

Amennyiben az állapotot nem kezelik, számos hosszú távú egészségügyi problémát okozhat, például a csontok elvékonyodását, izomgyengeséget és a gyermekek növekedésének lassulását. A hét hónapos Rosie prognózisa jelenleg még nem ismert. Az orvosok azt is közölték a családdal, az állapot stabilizálódható vagy javulhat, ugyanakkor figyelmeztették őket, akadtak olyan esetek, amikor az érintett gyermekek már kétéves koruk előtt életüket vesztették.