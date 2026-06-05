Botox-injekcióval mentették meg a magzat életét

A texasi Casey és Jonathan Price számára a terhesség már a 17. héten aggasztó fordulatot vett, amikor egy ultrahangvizsgálat során kiderült, hogy születendő gyermekük a vártnál kisebb, és valamilyen rendellenesség állhat a háttérben. Ekkor még nem tudták, hogy a botox lesz a megoldás.
A további vizsgálatok során az orvosok komplex gastroschisis nevű fejlődési rendellenességet diagnosztizáltak a magzatnál. A betegség lényege, hogy a hasfalon nyílás alakul ki, amin keresztül a belek a magzatvízbe kerülnek. A súlyosabb esetekben a nyílás annyira szűk, hogy károsíthatja a beleket és jelentősen növeli a halálozás kockázatát. Az orvosok attól tartottak, hogy a szűkülő nyílás elszorítja a baba szerveit, ezért felmerült a koraszülés lehetősége is. Ekkor azonban egy rendkívül ritka megoldást javasoltak: Botox-injekció alkalmazását. Az eljárást addig csak néhány alkalommal végezték el a világon.
Az orvosok azt remélték, hogy ellazítja a hasfal izmait, kitágítja a nyílást és javítja a vérkeringést a baba beleiben, így több idő maradhat a fejlődésre az anyaméhben. A beavatkozást 2025. június 2-án végezték el, amikor Casey a terhesség 25. hetében járt. Bár az első ultrahangok még nem mutattak javulást, egy héttel később már láthatóvá vált a pozitív változás. A sikeres kezelésnek köszönhetően a magzat további kilenc hétig fejlődhetett az anyaméhben. Noel Price végül 2025. augusztus 4-én, hat héttel a kiírt időpont előtt császármetszéssel született meg.
A kislány születése után azonnal több műtéten esett át. Először eltávolították a beleiben lévő magzatvizet, majd öt nappal később visszahelyezték szerveit a hasüregébe. Ezt követően 81 napot töltött az újszülött intenzív osztályon. A szülők a People magazinnak elmondták: Noel minden nehézség ellenére jól fejlődött. Nem volt szüksége további műtétekre, már nincs tápszondára kötve és normálisan eszik. A közel tíz hónapos kislány jelenleg egészségesen fejlődik, szeret ugrálni, figyelni a madarakat és játszani nővérével.
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