Már nem tudja elhagyni a lakást a 16 éves kerekesszékes fiú - ez az egyszerű dolog tehetné jobbá Domi életét

Domi 2010. január 25-én született, a vártnál korábban, a 31. hétre. Sürgősségi császárral kellett a világra segíteni, a várandósság során ugyanis komplikációk léptek fel, de sajnos még ez sem mentette meg a nagyobb bajtól. Domi a szülés közben agyvérzést kapott, az oxigénhiányos állapot következtében pedig mozgásközpontja sérült. Ám még ezzel sem értek véget megpróbáltatásai. Édesanyja lemondott róla. Gyöngyi és Ferenc azonban már várt rá, Domit pedig azóta is, immár 16 éve saját gyermekükként szeretik.

Domi születésekor agyvérzést kapott, aminek következtében mozgásközpontja sérült. A képen szüleivel és bátyjával látható

Az agyvérzés után két hónappal térhetett haza örökbefogadó családjához

Amikor a kisfiú megszületett, Gyöngyiéknek azt mondták az orvosok, hogy egyéves korára utol fogja érni a társait. Sajnos végül nem így lett.

A kamasz fiú értelme kevésbé sérült, beszél, de a kezeit például nem tudja használni, illetve írni-olvasni nem tanult meg.

A mozgásszervi elmaradása miatt például a ceruzát nem is tudná megfogni. Szülei mindent megtettek azért, hogy Domi előtt a lehető legönállóbb élet álljon, 5 éves korában egy speciális Nazarov-műtétre utaztak vele Barcelonába, egy évvel később pedig Csehországban hajtottak végre egy beavatkozást. Ezeknek a lényege az volt, hogy a feszülő izomzatát fellazítsák. Ezen felül évente három alkalommal járnak vele a Budai Gyermekklinikára, intenzív terápiára. Most azonban olyan élethelyzetbe kerültek, amit egyedül nem tudnak megoldani.

Domi szülei egyre nehezebben tudják megemelni fiukat

Ferenc korábban átesett egy súlyos gégeműtéten, aminek következtében csak gégemikrofonnal tud beszélni. Állapota azonban két hónappal ezelőtt tovább romlott, amikor egyszerre két szívroham döntötte le a lábáról. Azóta otthon lábadozik, de Domi mozgatásába nem tud bekapcsolódni, hiszen a 16 éves fiú már több mint 30 kiló, Ferencnek pedig kímélnie kell magát. Az idősebb testvér, Martin sem tudja mozgatni Domit, ő ugyanis egy izomsorvadásos betegséggel, az úgynevezett Becker-szindrómával él együtt. Így marad egyedül Gyöngyi.

Domi mozgatása jelenleg teljesen rám marad. Nem panaszkodom, hiszen imádjuk a mi Dominkat, szívvel-lélekkel ellátjuk őt és küzdünk azért, hogy jobb legyen, de most oda jutottunk, hogy segítségre van szükségünk

— fogalmazott az édesanya.