Hüvelyszárazság miatt aggódó nő ül az ágy szélén.

Nem kell beletörődni: többről szól, mint egyszerű kellemetlenség – Így küzdhetsz a hüvelyszárazság ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 11:25
Úgy gondolod, ez már természetes velejárója az életkori változásnak, amit el kell viselned? Bár a hüvelyszárazság valóban gyakori jelenség, ez nem jelenti azt, hogy ne hordozhatna kockázatot, és azt sem, hogy ne tehetnél ellene.
Ripszám Boglárka
A női test működése az egyensúlyra épül, ha bármi kibillen a megszokott működésből, az olyan tüneteket produkálhat, amelyeket sokszor még ma is tabuként kezelünk, pedig alapjaiban befolyásolják mindennapjainkat, hangulatunkat, közérzetünket. A hüvelyszárazsággal járó kellemetlenségek is ide tartoznak. Nem egyszerűen hormonális probléma, de az életminőségünket is rombolja.

Hüvelyszárazság: okok, tünetek és kezelési lehetőségek.
  • A hüvelyszárazság nem csak menopauza idején jelentkezhet.
  • Több tünettel is együtt jár.
  • Szerencsére van lehetőség a kezelésükre.

Mi az a hüvelyszárazság?

A hüvelyszárazság – orvosi nevén vaginális atrófia – akkor alakul ki, amikor a hüvely nyálkahártyája elveszíti rugalmasságát és nedvességtartalmát. A háttérben leggyakrabban az ösztrogénszint csökkenése áll, mivel ez a hormon felelős a hüvely egészséges működéséért, a megfelelő vérellátásért és váladéktermelésért.

Bár sokan a menopauzához kötik, a jelenség már korábban is megjelenhet – és nem mindig ártalmatlan. A statisztikák szerint a termékeny korú nők kis része küzd csak vaginális atrófiával, a menopauza után azonban, a nők majdnem fele küzd hüvelyszárazsággal.

Az érintettek többsége még orvosának sem beszél róla! Nem kellene, hogy tabu legyen, mert súlyos problémákat is jelezhet.

Mitől alakul ki a hüvelyszárazság?

A hüvelyszárazság leggyakoribb oka a hormonális változás, az ösztrogénszint csökkenése, aminek hátterében állhat a menstruációs ciklus, a szülés utáni időszak, a szoptatás vagy a menopauza. De nem csak természetes folyamatok okozhatják a panaszokat. Okai lehetnek még:

  • hormonális, autoimmun betegségek
  • fertőzések
  • bőrbetegségek
  • daganatos betegségek kezelései (kemoterápia, sugárterápia)
  • bizonyos gyógyszerek
  • műtétek, amelyek csökkentik az ösztrogén termelődését (például a petefészek eltávolítása)
  • dohányzás
  • tartós szexuális inaktivitás

A hüvelyszárazság tünetei

A hüvelyszárazság további tüneteket produkálhat, amelyek a nők mindennapi működését és a házaséletet is negatívan befolyásolhatják.
A szárazság csak a kezdet. A hüvely érzékenyebbé válhat, égő, szúró érzés jelentkezhet, könnyen kialakulhatnak apró sérülések, vérzések, és a szexuális együttlét is fájdalmassá, kellemetlenné válhat.

Előfordulhat:

  • irritáció, viszketés
  • szokatlan szagú, sárgás folyás
  • vizelési panaszok
  • visszatérő fertőzések

A hüvelyszárazság kezelése

Az első lépés mindig a kiváltó ok tisztázása, amit a panaszok feltárása mentén, nőgyógyászati vizsgálattal diagnosztizálnak.

Ha a háttérben természetes hormonális változások állnak, a kezelés többféle lehet. Alkalmazhatók síkosítók, szájon vagy hüvelyi úton alkalmazható ösztrogénterápiák, de az életmódbeli változtatások is segíthetnek a tünetek csökkentésében (például a dohányzás elhagyása és a rendszeres nemi élet).

Gyógyítható a hüvelyszárazság?

Ha a hüvelyszárazság a menopauza következménye, teljesen megszüntetni nem lehet, de jól kezelhető. Ha más okok állnak a hátterében, és ezeket sikerül kezelni, a panaszok akár teljesen meg is szűnhetnek.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóra kattintva még többet tudhatsz meg a vaginális atrófia kezeléséről:

