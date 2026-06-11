"Órákig kell neki olvasni tudományos könyveket"– Űrkutató szeretne lenni Benji, az 5 éves Duchenne-es kisfiú

Viola még csak másfél éves volt, amikor megérkezett várva-várt kisöccse, Benji. A budapesti család öröme nem is lehetett volna nagyobb, azonban ez az önfeledt boldogság nem tartott sokáig. Az addig teljesen egészséges kisfiú három hónapos korában belázasodott. Szülei először semmi komolyra nem gyanakodtak, de végül úgy döntöttek, jobb, ha kisbabájukat megvizsgálja egy orvos. Az első isteni csoda itt történt. Épp műszakváltás volt a kórházban, amikor már haza akarták engedni a családot, mivel első ránézésre semmi aggasztót nem találtak a kicsinél. Az épp szolgálatba lépő orvos azonban meggondolta magát, visszahívta Katalinékat és vért vett Benjitől. Kiderült, hogy a kisfiú kreatin-kináz értéke a normális százszorosa, ez pedig egyfajta izomsorvadást, illetve gyulladást jelzett előre. Katalin és Gábor ekkor még nem gondolt a legrosszabbra, pár hónappal később azonban lesújtó hírt kaptak.

Fuss, Benji, fuss - Katalinék erre a névre keresztelték az izomsorvadással élő kisfiuk gyógyulására létrehozott alapítványt

Fotó: Beküldött fotó

Kiderült, hogy Benjinél a Duchenne-szindróma egy súlyosabb fajtája van jelen

A kisfiú fél éves volt, amikor megszületett a végleges diagnózis:

Benji egy genetikai eredetű izomsorvadással, az úgynevezett Duchenne-féle izomdisztrófiával él együtt, amire egyelőre nincs gyógymód. Annak is egy különösen súlyos válfajával.

Mivel sem Katalin, sem Gábor családjában nem volt jelen semmilyen genetikai mutáció, ezért Katalin nem tartja kizártnak, hogy kisfia betegségéhez köze van a csernobili atomkatasztrófának. Ő ugyanis pont a robbanás évében, 1986-ban született. Ma már tudható, hogy az atomerőmű-baleset után megszaporodtak a rákos megbetegedések és a születési rendellenességek. Hogy Katalinnál valóban közrejátszott-e, az valószínűleg sosem derül már ki, de annyi bizonyos, hogy a Duchenne-szindróma anyai ágon öröklődik át.

Amikor megkaptuk a diagnózist, le voltunk sokkolódva. Az orvos azt mondta, hogy ezzel a betegséggel 10 éves kor körül tolószékbe kerülnek, és csak maximum 20 évig élnek. Kavarogtak bennem az érzések, a sírás kerülgetett. Ha magam maradok, akkor valószínűleg belesüppedtem volna a depresszióba, de Isten erőt adott

— emlékezett vissza a szembesülés pillanatára Katalin.