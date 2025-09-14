Megtalálták a Duchenne-szindróma ellenszerét? Ha a gyógyszer működik, rengeteg családnak változhat meg az élete

Magyarországon összesen 150 Duchenne-szindrómás ember él, világszinten minden 3500-adik ember születik ezzel a genetikai betegséggel. Azoknak a családoknak, akiknek gyermekük ezzel a diagnózissal születik, az egész életüket eköré a betegség köré kell szervezni. A tudomány jelenlegi állása szerint a Duchenne-féle izomdisztrófia gyógyíthatatlan, és bár egy génterápia már rendelkezésre áll, de az is csak lassítani tudja az izomzat krónikus leépülését, meg nem állítja azt. Most azonban felcsillant a remény, a kutatók ugyanis egy olyan gyógyszer kifejlesztésén dolgoznak, ami a betegség ellenszere lehet.
Még mindig keveset tud a tudomány a Duchenne-féle izomdisztrófia hatékony kezeléséről. Annyi bizonyos, hogy a betegség genetikai eredetű, az úgynevezett disztrofén gén működési zavara okozza, és bár a lányok is lehetnek hordozók, a fiúk esetében fejti ki hatását.
A lényege, hogy a betegség miatt az izomszövetek gyorsabban roncsolódnak, mint ahogy azt a szervezet helyre tudná állítani.
A végeredmény – a tudomány jelenlegi állása szerint – egy visszafordíthatatlan izomsorvadás, ami során a betegek jellemzően még 10 éves koruk előtt elveszítik a járóképességüket. Ez azonban még nem minden: a krónikus izomsorvadás idővel eléri a szívizmokat, illetve a légzőizmokat is, így az életkilátások jelentősen romlanak.
Nemrégiben a DMD-s betegek még többnyire nem tudták megélni a tinédzser kort, a tudomány fejlődésével azonban egyre nő a várható élettartam. Ez köszönhető a különböző szívműködést és légzést támogató eszközöknek, illetve a jelenleg az USA-ban és Dubaiban elérhető génterápiának, ami lassítja a betegség lefolyását. Már pedig ahogy a mondás is tartja, aki időt nyer, életet nyer.
Magyarországon jelenleg több kis beteg is van, aki a génterápiára gyűjt, ha azt ugyanis megkaphatják, akkor több idejük lesz arra, hogy közben a kutatók megtalálják a betegség ellenszerét.
Csorba Dávid a legidősebb Duchenne-es Magyarországon. A most 33 éves férfiről óvodás korában derült ki, hogy Duchenne-es. Mivel akkoriban még nem állt rendelkezésre semmilyen ismert gyógymód, így Dávid 8 évesen kerekesszékbe került. A fiatal férfi állandóan csinál valamit. Bár beszélni nem tud, de a mesterséges intelligenciának köszönhetően podcast műsorokat készít, betegségéről pedig kendőzetlenül mesél a közösségi média oldalán.
A Satellos egy olyan kanadai gyógyszergyártó vállalat, ami elkezdett kifejleszteni egy újfajta gyógyszert, ami a Duchenne-szindróma ellenszere lehet.
A gyógyszer lényege, hogy segítsen helyreállítani a szervezetnek a roncsolódott izomzatot, amire magától nem lenne képes.
Mivel a szervezetnek természeténél fogva van egy izomjavító képessége, ezért a gyógyszergyártó vállalat egy olyan gyógyszeren dolgozik, ami újra aktiválni tudná ezt a Duchenne-eseknél hiányzó alapvető funkciót.
A fejlesztés kísérleti fázisban tart, több Duchenne-es felnőtt megkapta már a gyógyszert, most pedig figyelik a hosszútávú hatásait. Ha az eredmények pozitívak lesznek, az nagyon sok család életébe megoldást hozhat.
