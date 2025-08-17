Szuperül telt Duchenne-es Ádin nyara: egy évvel a génterápia után biciklizni is megtanult

Talán bele sem gondolunk mekkora szó, hogy a súlyos beteg Ádin már biciklizik. Pedig az. A szükséges génterápia nélkül ugyanis ma könnyen lehet, hogy nem a biciklin ülne, hanem a kerekesszékben. Duchenne-es Ádin az első kisgyerek Magyarországon, aki megkaphatta a génterápiát. Egy év telt azóta, hogy a kisfiú világszinten is az elsők között részesülhetett az infúzióból, ami a betegsége egyetlen ellenszere. A Kneifel család végre úgy élvezhette a nyarat, ahogy azt megérdemlik. Tele volt utazással, kirándulással, mókával és kacagással. Az ő történetük reményt ad mindenkinek, aki hasonló cipőben jár. Megéri remélni, hogy a génterápia sikerülhet – a társadalmi összefogás ugyanis csodákra képes!

Duchenne-es Ádin egy évvel a génterápia után végre úgy élvezhette a nyarat, mint a többi kisgyerek Fotó: Facebook / Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

Sok Duchenne-szindrómával élő gyerek várakozik arra, hogy megkaphassa a génterápiát, ami lassítja a genetikai eredetű izomsorvadás lefolyását. Ilyen például az öt éves Beni, a szintén öt éves Geri, vagy a 14 éves Ádám. Ők még mind versenyt futnak az idővel, de Ádin azon szerencsések közé tartozik, akik már megkaphatták a Duchenne-féle izomdisztrófia egyetlen ismert ellenszerét.

A betegség ugyan gyógyíthatatlan, de az infúzió jelentősen elnyújta a betegség lefolyását.

Ez különösen fontos ennél a betegségnél, mert először a mozgásszervi izmok sorvadnak el, de utána az alapvető életfunkciókhoz szükséges izomzat is, a légzőizmok, vagy épp a szívizom. Ádinnak például azt jósolták az orvosok, hogy a génterápia nélkül legjobb esetben 20 évet kaphat az élettől. A probléma viszont az, hogy a terápia ára több mint egymilliárd forint.

„Még nem volt Ádinnal ennyire gondtalan, szuper nyarunk”

Hamarosan véget ér a nyári szünet, Ádin pedig megy vissza az óvodába. A szülők igyekeztek egy emlékezetes, élményekkel teli nyarat szerezni kisfiúknak, rengeteget kirándultak és programoztak. Ez nagyon ráfért már a Kneifel családra, ugyanis az elmúlt évek érzelmi hullámvasútja után végre lehetett egy önfeledt nyaruk. A család sok visszajelzést kap, hogy milyen boldog kisfiú Ádin, ez számukra a visszaigazolás, hogy megérte végigcsinálni az elmúlt éveket. Még akkor is, amikor alig hitt bennük valaki, akkor is, amikor a gyűjtés megakadt és amikor teljesen elérhetetlennek tűnt az 1,3 milliárdos összeg.