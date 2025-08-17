Szuperül telt Duchenne-es Ádin nyara: egy évvel a génterápia után biciklizni is megtanult

Talán bele sem gondolunk mekkora szó, hogy a súlyos beteg Ádin már biciklizik. Pedig az. A szükséges génterápia nélkül ugyanis ma könnyen lehet, hogy nem a biciklin ülne, hanem a kerekesszékben. Duchenne-es Ádin az első kisgyerek Magyarországon, aki megkaphatta a génterápiát. Egy év telt azóta, hogy a kisfiú világszinten is az elsők között részesülhetett az infúzióból, ami a betegsége egyetlen ellenszere. A Kneifel család végre úgy élvezhette a nyarat, ahogy azt megérdemlik. Tele volt utazással, kirándulással, mókával és kacagással. Az ő történetük reményt ad mindenkinek, aki hasonló cipőben jár. Megéri remélni, hogy a génterápia sikerülhet – a társadalmi összefogás ugyanis csodákra képes!
Sok Duchenne-szindrómával élő gyerek várakozik arra, hogy megkaphassa a génterápiát, ami lassítja a genetikai eredetű izomsorvadás lefolyását. Ilyen például az öt éves Beni, a szintén öt éves Geri, vagy a 14 éves Ádám. Ők még mind versenyt futnak az idővel, de Ádin azon szerencsések közé tartozik, akik már megkaphatták a Duchenne-féle izomdisztrófia egyetlen ismert ellenszerét.
A betegség ugyan gyógyíthatatlan, de az infúzió jelentősen elnyújta a betegség lefolyását.
Ez különösen fontos ennél a betegségnél, mert először a mozgásszervi izmok sorvadnak el, de utána az alapvető életfunkciókhoz szükséges izomzat is, a légzőizmok, vagy épp a szívizom. Ádinnak például azt jósolták az orvosok, hogy a génterápia nélkül legjobb esetben 20 évet kaphat az élettől. A probléma viszont az, hogy a terápia ára több mint egymilliárd forint.
Hamarosan véget ér a nyári szünet, Ádin pedig megy vissza az óvodába. A szülők igyekeztek egy emlékezetes, élményekkel teli nyarat szerezni kisfiúknak, rengeteget kirándultak és programoztak. Ez nagyon ráfért már a Kneifel családra, ugyanis az elmúlt évek érzelmi hullámvasútja után végre lehetett egy önfeledt nyaruk. A család sok visszajelzést kap, hogy milyen boldog kisfiú Ádin, ez számukra a visszaigazolás, hogy megérte végigcsinálni az elmúlt éveket. Még akkor is, amikor alig hitt bennük valaki, akkor is, amikor a gyűjtés megakadt és amikor teljesen elérhetetlennek tűnt az 1,3 milliárdos összeg.
Korábban a kisfiú lábában nem volt annyi erő, hogy hajtani tudja a bicikli pedálját, a gyógytornász viszont sokszor monda a szülőknek, hogy jó lenne, ha Ádin ráérezne a bringázásra, az ugyanis az úszás mellett a legjobb mozgásforma a hasonló betegségek esetében.
Kicsit úgy érzem tologattuk, hogy idén elő vegyük ezt a dolgot, mert azt hittük még nem fog menni neki, de leesett az állunk, hogy szinte egyből ráérzett és nagyon-nagyon ügyesen hajtja
– számoltak be az élményről Ádin szülei, majd azt is hozzátették, hogy most még nem az a lényeg, hogy pótkerék nélkül tekerjen, hanem hogy erősödjön a lába a pedálozásnak köszönhetően.
Duchenne-es Ádin egy évvel ezelőtt kapta meg a génterápiát. Mint arról írtunk, Ádin és családja tavaly júniusban utazott ki Dubajba és egy hónapnyi várakozás után a kisfiú végül 2024. július 24-én megkapta az infúziót.
Magyarországon ő az első Duchenne-szindrómás kis beteg, akinek a hatalmas társadalmi összefogás eredményeként összejött a kívánt összeg.
Sőt, világszinten is az elsők között van, a dubaji klinikán ő volt a 3. páciens, aki kaphatott az infúzióból.
Azóta eltelt bő egy év, Ádin pedig nagyon szépen fejlődik. Egyedül még a fél lábon ugrálás nem megy neki, de azon kívül a gyógytornán szinte a maximális pontszámot érte el. Szülei rengeteg fejlesztőre, gyógytornára járnak vele, igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a génterápia pozitív hatása minél tovább kitartson.
Tudjuk, hogy az utunknak még nincs vége, sőt… de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az infúzió hosszú évekig kifejtse pozitív hatását. Hazudnánk, ha azt mondanánk nem félünk a jövőtől, de hisszük hogy ha Ő boldog akkor mindig megtalál bennünket a megoldás
– írta Anikó a Facebookon.
Az Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány most más Duchenne-szindrómás kisgyereknek segít bekapcsolódni a gyűjtésbe. IDE kattintva te is támogathatod a betegeket, hogy Ádinhoz hasonlóan ők is esélyt kapjanak egy jobb életre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.