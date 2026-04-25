40 éve megtörtént a lehetetlen: a csernobili atomkatasztrófa megváltoztatta a világot

40 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án, hajnali 1 óra 23 perckor történt az akkori Szovjetunió (ma Ukrajna) területén található Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű 4-es blokkjában minden idők legnagyobb tragédiája. A csernobili atomkatasztrófa hatását máig érezni: 350 000 embert telepítettek ki, a Greenpeace becslése szerint pedig több százezer ember halhatott meg az utóbbi évtizedekben. Az emberi hanyagságból fakadó, váratlan teljesítményugrás miatt gőzrobbanás történt az erőműben, amely levetette a reaktor 1000 tonnás fedelét, majd a beáramló levegő hatására a grafitmoderátor is kigyulladt. A tragédia számos szempontból megihlette a világ filmeseit; íme az öt leghidegrázósabb alkotás a tragédiáról és annak utóéletéről a csernobili atomkatasztrófa évfordulója kapcsán.

A csernobili katasztrófát az HBO Max szériája mutatta be a legsokkolóbban (Fotó: imdb.com)

A csernobili atomerő a filmvásznon

Csernobil (2019)

Az HBO Max valaha volt legnagyobb nézettségű minisorozata, amely brutális realizmussal mutatta be a katasztrófát, annak okait, az emberi tényezőket és a rendszer hibáit, miközben a szovjetek állandó titkolózása és hazudozásai emberéletekbe kerültek. Az agyondíjazott széria főszerepeiben Jared Harris, Stellan Skarsgård és Emily Watson remekelnek. Sokak szerint ez az ötrészes széria mutatta be legjobban, mi történhetett 40 éve azon a tragikus hajnalon.

Csernobil 1986 (2021)

35 évvel a katasztrófa után készítettek az oroszok filmet Csernobilról (Fotó: imdb.com)

A koronavírus-járvány idején az orosz filmesek is elkészítették a maguk Csernobil-filmjét, ráadásul ennek jelentős részét hazánkban, az Origo Filmstúdióban forgatták le. A Danila Kozlovsky és Oksana Akinshina főszereplésével készült katasztrófafilm, mivel korábban soha nem készítettek az oroszok filmet a katasztrófáról. Sokak számára egyfajta válaszként értelmezhető az HBO Max sorozatára. Minőségben meg sem közelíti a szériát; sokkal inkább egy hősies, kicsit szentimentális, szerelmi történettel tarkított látványfilm, amely kerüli a tragédia valódi okainak feltárását, és az emberi történetekre fókuszál.

Ideglelés Csernobilban (2012)

Magyarországon forgott a mutánshorror (Fotó: Photo courtesy Warner Bros. Pictures)

A valós katasztrófák a legtöbbször a horrorfilmeseket is megihletik, főleg, ha az atomerőmű környékén több szellemváros is található, ahová a mai napig rendszeresen járnak a katasztrófaturisták. A Jesse McCartney és Jonathan Sadowski főszereplésével készült filmet szintén hazánkban forgatták 2011-ben, az írója pedig korábban a Paranormal Activityt vitte sikerre. Hat turista érkezik Pripjatyba, amely az egyik csernobili szellemváros. Az amerikai fiatalok azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a hely nem üres: sugárfertőzött mutánsokkal van tele a környék.