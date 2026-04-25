40 éve megtörtént a lehetetlen: a csernobili atomkatasztrófa megváltoztatta a világot

40 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án, hajnali 1 óra 23 perckor történt az akkori Szovjetunió (ma Ukrajna) területén található Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű 4-es blokkjában minden idők legnagyobb tragédiája. A csernobili atomkatasztrófa hatását máig érezni: 350 000 embert telepítettek ki, a Greenpeace becslése szerint pedig több százezer ember halhatott meg az utóbbi évtizedekben. Az emberi hanyagságból fakadó, váratlan teljesítményugrás miatt gőzrobbanás történt az erőműben, amely levetette a reaktor 1000 tonnás fedelét, majd a beáramló levegő hatására a grafitmoderátor is kigyulladt. A tragédia számos szempontból megihlette a világ filmeseit; íme az öt leghidegrázósabb alkotás a tragédiáról és annak utóéletéről a csernobili atomkatasztrófa évfordulója kapcsán.
Az HBO Max valaha volt legnagyobb nézettségű minisorozata, amely brutális realizmussal mutatta be a katasztrófát, annak okait, az emberi tényezőket és a rendszer hibáit, miközben a szovjetek állandó titkolózása és hazudozásai emberéletekbe kerültek. Az agyondíjazott széria főszerepeiben Jared Harris, Stellan Skarsgård és Emily Watson remekelnek. Sokak szerint ez az ötrészes széria mutatta be legjobban, mi történhetett 40 éve azon a tragikus hajnalon.
A koronavírus-járvány idején az orosz filmesek is elkészítették a maguk Csernobil-filmjét, ráadásul ennek jelentős részét hazánkban, az Origo Filmstúdióban forgatták le. A Danila Kozlovsky és Oksana Akinshina főszereplésével készült katasztrófafilm, mivel korábban soha nem készítettek az oroszok filmet a katasztrófáról. Sokak számára egyfajta válaszként értelmezhető az HBO Max sorozatára. Minőségben meg sem közelíti a szériát; sokkal inkább egy hősies, kicsit szentimentális, szerelmi történettel tarkított látványfilm, amely kerüli a tragédia valódi okainak feltárását, és az emberi történetekre fókuszál.
A valós katasztrófák a legtöbbször a horrorfilmeseket is megihletik, főleg, ha az atomerőmű környékén több szellemváros is található, ahová a mai napig rendszeresen járnak a katasztrófaturisták. A Jesse McCartney és Jonathan Sadowski főszereplésével készült filmet szintén hazánkban forgatták 2011-ben, az írója pedig korábban a Paranormal Activityt vitte sikerre. Hat turista érkezik Pripjatyba, amely az egyik csernobili szellemváros. Az amerikai fiatalok azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a hely nem üres: sugárfertőzött mutánsokkal van tele a környék.
A tévéfilmben két Oscar-díjas legenda, Jon Voight és Jason Robards alakítja a főszerepeket. Az amerikai produkció a nemzetközi összefogást helyezi a fókuszba, illetve a sugárfertőzés kezelését, hiszen Európa nagy részén érezni lehetett a hatását, ami jelentősen megemelte a leukémiás és a nyirokdaganatos megbetegedések számát. A film politikai üzenete is erős: a hidegháború végén az amerikai és szovjet orvosok együttműködtek a katasztrófa elhárításában.
Oscar-díjas rövid dokumentumfilm is készült a témában. Az 1986-os sugárzás leginkább a fehéroroszországi területeket érte el. Maryann DeLeo arra vállalkozott, hogy 16 évvel a katasztrófa után megvizsgálja, milyen betegségek kínozzák az akkor született gyerekeket. A cím egy speciális, súlyos szívfejlődési rendellenességre utal, amely a katasztrófa utáni években tömegesen jelentkezett a térségben született gyerekeknél. Gyakran több lyukkal a szívükön születtek, amit az orvosok „Chernobyl Heart”-nak neveztek el.
