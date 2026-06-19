"Elválaszthatatlanok voltak" - Szörnyű balesetben vesztette életét a bájos ikerpár

Borzalmas tragédia történt egy floridai nyaralónál, miután egy alig ötéves testvérpár vesztette életét. A Georgiából származó ikreket, Parker Sandidge-et és Paisley Sandidge-et egy medencében találták meg eszméletlenül a múlt hét folyamán, a floridai Kissimmee-ben: a gyermekeket ezt követően mentőhelikopterrel szállították az Arnold Palmer Gyermekkórházba, ahol pár órával később halottnak nyilvánították őket.

Szörnyű balesetben vesztették életüket a bájos ikrek / Fotó: Fallon Michael / Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Szörnyű balesetben vesztették életüket a bájos ikrek

Az Osceola Megyei Seriffhivatal közlése szerint a két kislány Georgiából látogatott el a környékre a családjával. A tragédia idején a nyaralóban megszálló négy felnőtt éppen bevásárolt, az ikerpárt pedig egy 15 éves kamaszra bízták, aki azonban elaludt: mire felébredt, a gyermekeknek már nyoma veszett. Ezt követően került sor a szörnyű felfedezésre.

5-Year-Old Twin Sisters Who Drowned in Rental Home Pool Were 'Inseparable,' Family Friend Says https://t.co/NRJdEh4CHW — People (@people) June 16, 2026

Az orvosszakértői hivatal később úgy nyilatkozott, az ikrek halálát fulladás okozta, a tragédiát pedig balesetnek minősítették. Ennek ellenére a a gyilkossági nyomozók jelenleg még vizsgálják az esetet, ez azonban a gyermekhaláloknál a szokásos eljárás részét képezi.

Aki ismerte ezeket a lányokat, az tudta, hogy ők ketten egy párként érkeztek. Elválaszthatatlanok voltak, az egyik mindig követte a másikat, mindenben egymás mellett, bármit is csináltak. Játékosak, szeretők és végtelenül kíváncsiak voltak, ragadós mosollyal, ami minden szobát beragyogott, ahová csak beléptek. Ha ismerted, automatikus szeretted is őket

- írta az általa indított GoFundeMe-oldalon az ikrek édesanyjának egy jó barátja, Britney Mitchell, aki az adománygyűjtő oldal segítségével igyekszik támogatást szerezni a családnak ebben a mostani nehéz helyzetben, valamint a gyermekek temetésének költségeire - írja a People.



