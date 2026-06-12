"Már csak hat hónapom van hátra – elképzelhetetlen, hogy 24 évesen egyedül hagyjam az ikertestvéremet"

A 24 éves Caitlin Leggett 2023 áprilisában kapta meg halálos diagnózisát, és most mindennél jobban attól tart, hogy ikertestvérét hagyja majd egyedül halála után. Caitlin akut mieloid leukémiával küzd: tartós kiütések után fedezték fel a fehérvérsejtek agresszív rákos megbetegedését.
Hónapokig tartó kemoterápia és egy 2025 decemberében elvégzett őssejt‑transzplantáció után Caitlin remisszióba került, ám a betegség 2026 májusában visszatért.
Mivel az brit egészségügy által kínált kezelési lehetőségek valószínűleg nem kínálnak gyógymódot, és jelenlegi kezelési tervéből már csak hat hónapja van hátra, a család az Egyesült Államokban keres további lehetőségeket.
Caitlin ikertestvére, Grace Leggett feladta gondozói állását, hogy visszatérjen Cardiffba, és közelebb legyen a családjához.
Csak 24 évesek vagyunk. Senki sem számít rá, hogy ez megtörténik… Mivel ikrek vagyunk, nem szabadna, hogy az egyikünk ne legyen ott a másiknak
- mondta Grace.
Caitlin és Grace mindig is hihetetlenül közel álltak egymáshoz - még a Bristoli Egyetemen is közös diákotthonban laktak. A 2024 júliusi diploma megszerzése után Caitlin eredetileg a hadseregbe akart bevonulni hírszerző tisztként, ekkor jelentek meg rajta a kiütések.
A gyógyszertárban kapható krémek használata ellenére sem múltak el, ezért felkereste háziorvosát, aki vírusfertőzésre gyanakodott, és további vérvizsgálatokat kért. A diagnózis megdöbbentette Caitlint, hiszen a tünetek - mint a sápadtság, fáradtság, gyengeség, légszomj vagy a gyakori véraláfutások - egyikét sem tapasztalta a kiütéseken kívül.
A rákon egy vérképző őssejt‑transzplantáció segíthetett volna, és Caitlin nővére, Grace is évekkel korábban regisztrált őssejt‑donorként. Akkor még azt hitték, kétpetéjűek, ám a 2025 júniusában végzett genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy valójában egypetéjű ikrek.
Mindig is azt kívántam, bárcsak egypetéjű ikrek lennénk. Szerettem ikernek lenni, de az egypetéjűség kicsit menőbb. Nagyon furcsa belegondolni, hogy gyakorlatilag Caitlin vagyok
-mondta Grace.
A felfedezés miatt a transzplantációra nem volt lehetőség, de szerencsére a kemoterápia után Caitlin remisszióba került. A műtét után 2026 márciusától negyedéves vizsgálatokra kellett volna átállnia.
Nem éreztem biztonságosnak, hogy azonnal háromhavira váltsak ezért rábeszéltem az orvosomat, hogy májusban adjon időpontot
- mondta Caitlin, akinek ekkor fedezték fel a visszatérő betegséget.
Tájékoztatták, hogy az Egyesült Királyságban nem végezhető el második őssejt‑transzplantáció, és az orvosok szerint a jelenlegi kezelési terv mindössze hat hónapig tarthatja életben.
24 évesen mindig azt hittem, hogy az egész életem előttem áll. Annyi mindent szeretnék még csinálni, annyi helyet látni, és annyi emléket szerezni a szeretteimmel
- mondta a fiatal aki most adománygyűjtéssel próbál pénzt szerezni a külföldi kezelésekre - írja a Mirror.
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