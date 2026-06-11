Most érkezett a tragikus hír: halálos baleset történt a szomszédban - részletek

Egy ember meghalt és kilencen megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségében, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról - közölte a horvát rendőrség. A jármű a hatóságok gyanúja szerint az államhatárt illegálisan átlépő külföldi állampolgárokat szállított.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

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A baleset 14 óra után történt Udbina közelében, Podudbina és az A1-es autópálya Gornja Ploca-i csomópontja között, egy helyi úton. A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök jelentették, hogy Podudbinánál, Gornja Ploca irányában észleltek egy bolgár rendszámú személyautót, amely feltehetően határsértőket szállított.

A rendőrök rövid ideig követték a járművet, majd szem elől tévesztették. Kevesebb mint tíz perccel később a keresett autó lesodródott az útról. A jármű vezetője elmenekült a helyszínről, a sérülteket az autóban hagyta, de a rendőrök később az erdőben megtalálták és elfogták.

A helyszínen valamennyi illetékes szolgálat intézkedett, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Horvát sajtóértesülések szerint mentőhelikoptert is riasztottak, hogy ellássák és kórházba szállítsák a sérülteket - írja az MTI.