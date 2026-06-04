"Mindig a családunk része lesz" - A 23. héten szülte meg az ikreket az édesanya: két hónappal később bekövetkezett a felfoghatatlan

Sokkot kapott egy amerikai nő, Rose Geiwitz és a férje, amikor megtudták, hogy hármas ikreket várnak, a nyugtalanító érzés pedig sosem múlt el igazán. A nő elmondása szerint a várandóssága alatt végig feszült volt, majd 2025 tavaszán egy apró jelre lett figyelmes, amiből rögtön azt szűrte le, valami nagyon nincs rendben.

A 23. héten jöttek világra az ikrek: nem sokkal később bekövetkezett az elképzelhetetlen / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A 23. héten hozta világra a hármas ikreket az édesanya

Ahogy Rose ezt követően besietett a kórházba, pár órával később megszülettek az ikrek: Patty, Evie és Charlie. A kicsik a 23. héten jöttek a világra, és mindössze 0,5 kg-ot nyomtak, így azonnal átszállították őket az újszülött intenzív osztályra (NICU), ahol életük első néhány hónapját töltötték. Két hónappal később azonban bekövetkezett a felfoghatatlan, amikor az egyik kisfiú, Patty meghalt.

Az volt a férjemmel az addigi életünk legborzasztóbb pillanata. Tudtuk, hogy harcolt, nagyon bátor volt, és végül a maga módján képes volt jelezni felénk, hogy itt az ideje elengednünk őt. Abból lehetett érezni, hogy a küzdelme véget ért, amikor nem reagált a mozgásunkra, és csak az aranyos, édes kis gesztusait mutatta felénk: ebből tudtuk, nem szabad több nyomást gyakorolnunk a kis testére

- mondta el az anya, aki a férjével ezután tovább küzdött a másik két gyermekükért.

"Mindig hármas ikreink lesznek"

Végül hat hónapos korában Evie elhagyhatta a kórházat, majd újabb két hónappal később Charlie is csatlakozott hozzá, így a két kicsi már odahaza tölthette a múlt karácsonyt. Bár a kisfiú - aki súlyos agyvérzéssel és vízfejűséggel született -, prognózisa továbbra is bizonytalan, az édesanyja szerint már gyógyul a maga módján.

Most, hogy közeleg Charlie és Evie első születésnapja, Rose elmondta, Pattyről ugyanúgy megemlékeznek azon a napon.

Örökké a családunk része lesz: mindig hármas ikrek lesznek, és ezt a testvérei is tudni fogják. Ő volt a legidősebb hármuk közül, Charlie és Evie pedig tisztában lesz vele, hogy van egy nagy testvérük, Patty

- magyarázta el az édesanya, a People beszámolója szerint.