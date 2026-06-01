Hihetetlen orvosi csoda történt a törpenövésű Botival: "Azt szeretnénk, hogy minél önállóbb életet élhessen!"

A mosolygós, életvidám Danyi Botond első pillantásra ugyanolyan tízéves kisfiú, mint bármelyik kortársa. Szeret játszani, mozogni és terveket szőni a jövőjéről. Egy dolog azonban különlegessé teszi az életét: Boti kisemberként, achondropláziával (törpenövés) született. Története ma nemcsak a kitartásról, hanem a reményről és a modern orvostudomány erejéről is szól.
A törpenövésű Boti története már korábban is sokakat megérintett, ám most új fejezet kezdődött az életében. Édesanyja, Borics Bettina szerint a család hosszú és nehéz utat járt be, mire eljutottak a jelenlegi kezelési lehetőségig.
A várandósságom harmincadik hetében derült ki, hogy nagy valószínűséggel achondropláziával fog világra jönni
– idézte fel Bettina. Bár a diagnózis komoly kihívást jelentett, a család soha nem adta fel. Boti időre, a 39. hét végén született, 46 centiméterrel. Édesanyja szerint a szülés után az orvosok is úgy vélték, hogy aki nem tudott a diagnózisról, első pillantásra talán észre sem vette volna a különbséget.
Picivel nagyobb volt a fejkörfogata, és látszódott, hogy rövidebbek a végtagjai
– mesélte.
A fordulópont 2025 októberében érkezett el. Boti bekerült abba a programba, amelynek keretében egy Amerikában fejlesztett, Európában is engedélyezett gyógyszeres kezelésben részesülhet. A rendkívül költséges terápiát jelenleg a Batthyány-Strattmann László Alapítvány finanszírozza. Az eredmények pedig már fél év után látványosak.
Boti több mint négy centit nőtt fél év alatt
– mondta büszkén az édesanya. Ez azért különösen jelentős, mert egy kisember gyermek általában évente 4-5,5 centimétert növekszik. Boti tehát fél év alatt gyakorlatilag elérte az átlagos éves növekedést. A változások azonban nemcsak a centiméterekben mérhetők. Bettina szerint fia karjai és lábai is arányosabban fejlődnek, csökkent a lábak görbülete, és számos korábbi panasza megszűnt.
Nem fájnak az ízületei, nem fáj a dereka, nem zsibbad a lába, és nem fáradékony
– sorolta. Hozzátette, hogy a téli időszakot Boti szinte teljesen betegségmentesen vészelte át, ami szintén pozitív változás.
A család ugyanakkor tisztában van vele, hogy az út még hosszú. A kezelés jelenlegi finanszírozása egyelőre meghatározott időszakra szól, a jövő pedig sok kérdést tartogat. Bettina mégis optimistán tekint előre.
Nem az a cél, hogy Boti 180 centiméter magas legyen. Azt szeretnénk, hogy minél önállóbb életet élhessen, és minél kevesebb segítségre szoruljon felnőttként.
Szavai mögött ott van több száz család reménye is. Azoké a szülőké, akik nap mint nap azért küzdenek, hogy gyermekeik teljesebb életet élhessenek.
Minden gyermek megérdemli az esélyt arra, hogy sikeres ember lehessen, és egészséges, méltó életet élhessen
– fogalmazott Bettina.
Danyi Botond története ma már jóval több, egy család küzdelménél. A kisfiú példája azt mutatja, hogy a kitartás, a szülői szeretet és a megfelelő orvosi segítség együtt valódi változást hozhat. A kisember Boti pedig nap mint nap bizonyítja: a legnagyobb álmokhoz nem a magasság számít, hanem az elszántság.
