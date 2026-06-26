"Itt az ideje, hogy elköttesd magad!" – támadják az édesanyát, aki háromszor adott életet ikreknek

Háromszor adott életet ikreknek az édesanya. Már az első után úgy érezte: elég volt!

Leah és párja a Truly kamerái előtt vallották be: amikor a nő először teherbe esett, és megtudták, hogy egy kislányuk és egy kisfiuk lesz, úgy érezték, összejött nekik minden, amit családalapítás terén szeretnének.

"Szuper izgatott voltam. Amikor megtudtuk, hogy egy kislány és egy kisfiú, még izgatottabb lettem, mert úgy voltam vele, hogy 'meg is vagyunk!' Van egy kisfiunk, van egy kislányunk, ez így jó is" – magyarázta az immár hatgyerekes édesanya Leah, hozzátéve: igencsak megdöbbentette, hogy amikor két évvel később újfent teherbe esett, ismét ikreket várt, ráadásul ismét egy kisfiút és egy kislányt. Ha pedig ez nem lenne elég, a második ikerpár pontosan ugyanazon a napon érkezett, mint az első, így a négy gyerkőc közös szülinapja további bonyodalmakat okoz a családban, főleg az anyagiak terén, hiszen négy adag ajándékkal kell készülniük.

Aztán ismét megtörtént, ami már két alkalommal korábban: Leah teherbe esett, és harmadszorra is ikrekkel. Igaz, ezúttal két fiút szült, akik még kisbabák.

Nem tudtuk, hogy képesek leszünk-e mindezt kezelni családként, két újabb gyereket adva az egyenlethez

– vallotta be.

Ráadásul úgy döntöttek: az utolsó ikerpár születését a közösségi médiában dokumentálják. Sajnos azonban a netezők felemás érzésekkel fogadták a nagycsaládos tartalmakat: volt, aki örömmel pillantott bele Leah és gyermekei életébe, más azonban inkább szörnyülködött és kritizált. Volt, aki azt javasolta a nőnek, hogy perelje be a férjét, más pedig azt vágta a fejéhez: "Itt az ideje, hogy elköttesd magad!"