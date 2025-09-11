"Miért nem zárod össze a lábad?!" – támadják az édesanyát, 27 évesen a tizedik gyerek érkezését várja

"Kaotikus, hangos és vad" – így jellemzi családja mindennapjait az a fiatal édesanya, aki 27 éves kora ellenére már kilenc gyermeknek adott életet, ráadásul tette mindezt összesen négy férfitól. Az amerikai Kentuckyban élő Whittney és nagycsaládja kétségtelenül a támadások kereszttüzébe került, amikor a közösségi média segítségével ország-világ megismerhette nem mindennapi élettörténetét. Sokak szerint mindent elmond, hogy amikor a férjét, Williamet megismerte, már hét gyermekről gondoskodott, ugyanakkor mindketten úgy érezték: még több gyermeket akarnak!

Igazi nagycsalád: William, Whittney, valamint a gyerkőchad Fotó: YouTube

Sokan aggódnak a nagycsaládos anyukáért és gyermekeiért

"Annyira red flag (figyelmeztető jel – a szerk.), hogy 'William imádta, hogy sok gyerekem van' – remélem, őszinték a férfi szándékai" – jegyzi meg az egyik kommentelő a Whittney sztoriját bemutató videó alatt. "Ez volt az én első gondolatom is. Hatalmas red flag. Imádkozom, hogy ne történjen semmi azokkal a babákkal!" – fűzi hozzá egy másik netező. "Réggebben úgy gondoltam, amíg gondoskodnak a gyerekekről, kit érdekel. De az igazság az, hogy két ember nem tud 10 gyerekre megfelelő figyelmet fordítani" – osztotta meg véleményét egy harmadik hozzászóló. Más kommentelők azonban inkább támadják a nőt. Van, aki azt üzente neki, hogy tartsa összezárva a lábát, illetve megkérdezték tőle, hogy hallott-e a védekezésről.