"Miért nem zárod össze a lábad?!" – támadják az édesanyát, 27 évesen a tizedik gyerek érkezését várja

"Kaotikus, hangos és vad" – így jellemzi családja mindennapjait az a fiatal édesanya, aki 27 éves kora ellenére már kilenc gyermeknek adott életet, ráadásul tette mindezt összesen négy férfitól. Az amerikai Kentuckyban élő Whittney és nagycsaládja kétségtelenül a támadások kereszttüzébe került, amikor a közösségi média segítségével ország-világ megismerhette nem mindennapi élettörténetét. Sokak szerint mindent elmond, hogy amikor a férjét, Williamet megismerte, már hét gyermekről gondoskodott, ugyanakkor mindketten úgy érezték: még több gyermeket akarnak!
"Annyira red flag (figyelmeztető jel – a szerk.), hogy 'William imádta, hogy sok gyerekem van' – remélem, őszinték a férfi szándékai" – jegyzi meg az egyik kommentelő a Whittney sztoriját bemutató videó alatt. "Ez volt az én első gondolatom is. Hatalmas red flag. Imádkozom, hogy ne történjen semmi azokkal a babákkal!" – fűzi hozzá egy másik netező. "Réggebben úgy gondoltam, amíg gondoskodnak a gyerekekről, kit érdekel. De az igazság az, hogy két ember nem tud 10 gyerekre megfelelő figyelmet fordítani" – osztotta meg véleményét egy harmadik hozzászóló. Más kommentelők azonban inkább támadják a nőt. Van, aki azt üzente neki, hogy tartsa összezárva a lábát, illetve megkérdezték tőle, hogy hallott-e a védekezésről.
Whittney és William családja igencsak hangos: összesen 9 gyerkőcöt nevelnek, akik mind rendkívül életrevalók. A legidősebb 10 éves, a legfiatalabb pedig mindössze 9 hónapos. Whittney tiniként esett először teherbe. Ezt követően érkezett az életébe egy olyan férfi, akit szinte gyerekkora óta ismert. "Úgy határozott, apjaként neveli fel az első lányomat. Együtt voltunk egy darabig, és úgy döntöttük, jöjjön a második, harmadik és negyedik..." – idézte fel a nő, hozzátéve: élete harmadik férfija ikrekkel ajándékozta meg. Williamet, a férjét ezt követően ismerte meg, tőle született az utolsó három gyerek.
"Amikor megtudtam, hogy hat gyereke van három partnertől, nem különösebben zavart. Nem volt egy cseppet sem rémisztő. Az sem lett volna baj, ha nem születik saját gyerekem, mert van hat menő nevelt gyerkőcöm, de végül lett" – magyarázta William.
Ezzel azonban még nincs vége a család gyarapodásának: ugyanis úgy határoztak, hogy bevállalnak egy tizedik gyerkőcöt is a meglévő kilenc mellé! "Úgy érzem, egy nap majd nem akarok több gyereket. De nem tudom, az a nap mikor jön el" – jelentette ki a kilencgyerekes anyuka.
