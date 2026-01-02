„A vérem tartja életben” – 17 éves sportoló mentette meg a bátyja életét

Amikor a 19 éves JP orvosai azt közölték, hogy egy második csontvelő-átültetésre lesz szüksége, a húga - aki már korábban is segített rajta -, egy pillanatig sem habozott.
A középiskolás diák, Mila Russo így másodszor segít a testvérének, a döntését megelőzően pedig szemernyi kétség sem volt benne.
Csak annyit mondtam: 'Oké. Mikor van rám szükségetek?' Ha ez segít neki abban, hogy újra normális életet élhessen, megteszem
- mondta el Mila, aki néhány hónappal ezelőtt adományozta oda először az őssejtjeit a testvérének, ám novemberben kiderült, hogy a beavatkozás nem volt teljesen sikeres.
Az amerikai Ahwatukee-ban élő Russo család immár több mint egy évtizede küzd JP betegségével, aki jelenleg a Grand Canyon Egyetemen tanul gyakorló ápolónak egy online képzés keretében. A fiú nyolcéves volt, amikor észrevették, hogy valami nincs rendben vele: folyamatos hasi fájdalomra panaszkodott, és hetekig tartó láz kínozta.
Naponta 15-20 alkalommal ment ki a mosdóba. Minden orvos csak egy darabot látott a kirakósból, de senki sem látta az egész képet
- mondta el JP és Mila édesapja, Joe Russo.
Az orvosok évekig vastagbélgyulladásra gyanakodtak, ám a diéták, a szteroidkezelések és az injekciók sem eredményeztek javulást. Egy máltai immunológus, Dr. Keith Sacco volt az, aki egy genetikai vizsgálat során felfedte, hogy JP-nél CARD11-mutáció áll fenn. A ritka immunrendszeri rendellenességnek világszerte mindössze három dokumentált esete ismert.
Sokkoló volt, de egyben megkönnyebbülés is. Végre valaki meg tudta mondani, miért szenvedett a fiunk tíz éven keresztül
- tette hozzá Zaundra Russo, JP édesanyja.
A diagnózis minden korábbi tünetre magyarázatot adott, ám amikor Dr. Sacco visszatért Máltára, a család szakértő nélkül maradt. Végül az orvosok több sikertelen kezelés után arra jutottak, a csontvelő-átültetés segíthet JP állapotán. A fiú felkerült a nemzeti donornyilvántartásba, azonban hónapokig nem érkezett visszajelzés - ekkor vizsgálták meg Milát. Miután az orvosok alkalmasnak találták a transzplantációhoz, a lány azonnal igent mondott.
Felajánlotta a csontvelőjét, hogy helyreállítsa a testvére immunrendszerét és megmentse az életét. Ő már csak ilyen
- mondta el a lányáról Joe Russo.
Egy öt napos injekciós kezelés után Mila készen állt a beavatkozásra. Bár elmondása szerint nagyon félt, gondolkodás nélkül vállalta, hogy a testvére egészsége érdekében két napot gépekhez kötve töltsön.
A 17 éves Mila egyébként kiemelkedő labdarúgó, aki az egyetemi ösztöndíjért küzd, mialatt a testvére életéért is felelősnek érzi magát.
Nagyszerű vezető, önfeláldozó játékos, aki bármilyen poszton képes teljesíteni a csapat érdekében. Egyáltalán nem lepett meg, hogy JP donora lett. Ő sokkal több, mint egy kiváló futballista
- jelentette ki Lindsey Huie, a lány edzője.
Mila mindennapjai most igen kimerítőek: hétvégente utazik a csapatával mérkőzésekre, a hétköznapok során pedig kora reggel edz, iskolába jár, amit újabb edzés követ, végül a kórházba megy, hogy JP mellett lehessen. A transzplantáció egy ideig ugyanis működött, ám mindössze három hónappal később az orvosok megállapították, hogy Mila sejtjei nem tapadtak meg kellő mértékben. Emiatt néhány hete szükségessé vált egy második adományozás is.
Nehéz elhinni, hogy a vérem tartja életben. Néha elgondolkodom azon, milyen lenne az életem, ha minden normális volna. Aztán ránézek a testvéremre, és tudom, hogy semmin sem változtatnék
- mondta el Mila, akinek az az álma, hogy az egyetemen focizhasson és sportorvoslást tanulhasson - ám egyelőre minden figyelmét a testvérére összpontosítja.
Ha a mostani kezelés sikeresnek bizonyul, az orvosok szerint JP immunrendszere stabilizálódhat. Jövő ősszel akár személyesen is elkezdheti az egyetemet, és talán hosszú évek után először láthatja majd a húgát játszani - írja a KTAR News.
