„A vérem tartja életben” – 17 éves sportoló mentette meg a bátyja életét

Amikor a 19 éves JP orvosai azt közölték, hogy egy második csontvelő-átültetésre lesz szüksége, a húga - aki már korábban is segített rajta -, egy pillanatig sem habozott.

Így mentette meg a bátyja életét a fiatal sportoló / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A középiskolás diák, Mila Russo így másodszor segít a testvérének, a döntését megelőzően pedig szemernyi kétség sem volt benne.

Csak annyit mondtam: 'Oké. Mikor van rám szükségetek?' Ha ez segít neki abban, hogy újra normális életet élhessen, megteszem

- mondta el Mila, aki néhány hónappal ezelőtt adományozta oda először az őssejtjeit a testvérének, ám novemberben kiderült, hogy a beavatkozás nem volt teljesen sikeres.

Egy évtizedes rejtély

Az amerikai Ahwatukee-ban élő Russo család immár több mint egy évtizede küzd JP betegségével, aki jelenleg a Grand Canyon Egyetemen tanul gyakorló ápolónak egy online képzés keretében. A fiú nyolcéves volt, amikor észrevették, hogy valami nincs rendben vele: folyamatos hasi fájdalomra panaszkodott, és hetekig tartó láz kínozta.

Naponta 15-20 alkalommal ment ki a mosdóba. Minden orvos csak egy darabot látott a kirakósból, de senki sem látta az egész képet

- mondta el JP és Mila édesapja, Joe Russo.

Az orvosok évekig vastagbélgyulladásra gyanakodtak, ám a diéták, a szteroidkezelések és az injekciók sem eredményeztek javulást. Egy máltai immunológus, Dr. Keith Sacco volt az, aki egy genetikai vizsgálat során felfedte, hogy JP-nél CARD11-mutáció áll fenn. A ritka immunrendszeri rendellenességnek világszerte mindössze három dokumentált esete ismert.

Sokkoló volt, de egyben megkönnyebbülés is. Végre valaki meg tudta mondani, miért szenvedett a fiunk tíz éven keresztül

- tette hozzá Zaundra Russo, JP édesanyja.

Csontvelő-átültetés jelentette a megoldást

A diagnózis minden korábbi tünetre magyarázatot adott, ám amikor Dr. Sacco visszatért Máltára, a család szakértő nélkül maradt. Végül az orvosok több sikertelen kezelés után arra jutottak, a csontvelő-átültetés segíthet JP állapotán. A fiú felkerült a nemzeti donornyilvántartásba, azonban hónapokig nem érkezett visszajelzés - ekkor vizsgálták meg Milát. Miután az orvosok alkalmasnak találták a transzplantációhoz, a lány azonnal igent mondott.

Felajánlotta a csontvelőjét, hogy helyreállítsa a testvére immunrendszerét és megmentse az életét. Ő már csak ilyen

- mondta el a lányáról Joe Russo.