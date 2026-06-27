Kifakadt az élő Barbie-baba: "Felrobbant a fenékimplantátumom, de nem zavar!"

Könnyen lehet, hogy többet jár plasztikai sebészekhez az élő Barbie-baba Amanda Nicole, mint más kozmetikushoz. Kétségtelen, hogy a 32 éves nő az elmúlt 11 évben szinte mindent kicseréltetett magán.

Amanda élő Barbie-baba lett a plasztikai beavatkozásoknak hála

Fotó: YouTube

A miamiban élő OnlyFans-modell a válása után, 2015-ben döntött úgy, hogy gyökeresen más életet kezd. Ekkor indult el azon az úton, amelyen most is jár, és amelynek köszönhetően a gyerekkori ismerősei aligha ismernének rá. Amanda ugyanis szinte mindent kicserélt a testén, amit csak lehet. Saját bevallása szerint jó 100 ezer dollár (31 millió forint) értékű beavatkozást végeztek el rajta, ugyanakkor a plasztikai műtétek többsége nem került neki egy fillérjébe sem, ugyanis influenszerként "hirdetéssel fizetett" értük. Az orvosok már privát üzeneteket írnak neki instán, és kérlelik, hogy megműthessék. Egyébként a "kisebb" költségei sem elhanyagolhatók: csak a haja havonta 3000 dollárba (1 millió forintba) kerül.

Rá sem ismerni: így nézett ki Amanda régen

Fotó: YouTube

Felrobbant Amanda fenékimplantátuma: az élő Barbie-baba ezután sem állt le a plasztikával

Amanda immár számos beavatkozáson van túl: megcsináltatta a mellét, a fenekét, az ajkát, az orrát, az állát, a nyakát – és persze folyamatosan botoxoltat, emellett pedig úgy véli, később is kés alá fog feküdni, ugyanis meg szeretné őrizni mostani, extrém külsejét, ezzel ugyanis rendkívül elégedett.