Kifakadt az élő Barbie-baba: "Felrobbant a fenékimplantátumom, de nem zavar!"

Könnyen lehet, hogy többet jár plasztikai sebészekhez az élő Barbie-baba Amanda Nicole, mint más kozmetikushoz. Kétségtelen, hogy a 32 éves nő az elmúlt 11 évben szinte mindent kicseréltetett magán.
A miamiban élő OnlyFans-modell a válása után, 2015-ben döntött úgy, hogy gyökeresen más életet kezd. Ekkor indult el azon az úton, amelyen most is jár, és amelynek köszönhetően a gyerekkori ismerősei aligha ismernének rá. Amanda ugyanis szinte mindent kicserélt a testén, amit csak lehet. Saját bevallása szerint jó 100 ezer dollár (31 millió forint) értékű beavatkozást végeztek el rajta, ugyanakkor a plasztikai műtétek többsége nem került neki egy fillérjébe sem, ugyanis influenszerként "hirdetéssel fizetett" értük. Az orvosok már privát üzeneteket írnak neki instán, és kérlelik, hogy megműthessék. Egyébként a "kisebb" költségei sem elhanyagolhatók: csak a haja havonta 3000 dollárba (1 millió forintba) kerül.
Amanda immár számos beavatkozáson van túl: megcsináltatta a mellét, a fenekét, az ajkát, az orrát, az állát, a nyakát – és persze folyamatosan botoxoltat, emellett pedig úgy véli, később is kés alá fog feküdni, ugyanis meg szeretné őrizni mostani, extrém külsejét, ezzel ugyanis rendkívül elégedett.
Sajnos azonban nem minden beavatkozása sikerült tökéletesre – és akkor még finoman fogalmaztunk. Az egyik fenékimplantja ugyanis fogta magát, és gyakorlatilag felrobbant.
"Volt némi komplikáció. A varrás felnyílt, és egy nyílt sem volt a fenekemen hat hónapig" – magyarázta Amanda a Truly kamerái előtt, amire jó barátnője, Sierra is rákontrázott: "Azt hittem, ott ér véget az életed!"
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