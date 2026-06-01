“Jobb elkésni, mint rondának lenni” – vallja az élő Barbie-baba, aki minden nap 5 órán át készülődik

Bongie nem épp átlagos nő: noha saját bevallása szerint a teste 90 százalékban természetes, nem ez az első, ami az élő Barbie-baba láttán eszébe jut az embereknek. Meglepő, de mindössze 7000 dollár (2,1 millió forint) körüli összeget hagyott eddig ott a plasztikai sebészeknél – sminkeléssel és egyéb előkészületekkel azonban jóval több időt tölt, hogy elérje az általa kívánatosnak tartott (mű) hatást.
Saját bevallása szerint átlagosan 3-5 órát készülődik, mielőtt elmenne otthonról. “Jobb elkésni, mint rondának lenni” – magyarázza a Stockholmban élő nő, akinek párja egy nála 21 évvel idősebb, ősz, kifejezetten visszafogott megjelenésű férfi. Mondanunk sem kell: nem kevesen gondolják Bongie-ról, hogy aranyásó…
Ráadásul az sem segít a helyzeten, hogy az erotikus tartalomgyártóként dolgozó lány “apucinak” hívja a férfit mind nyilvánosan, mind a család és a barátok előtt.
“Imádok kiöltözni és másokat féltékennyé tenni” – jelentette ki a Love Don’t Judge műsorában a svéd modell, aki szerint a nőknek többet kellene magukkal foglalkozniuk. “A csúnya emberek utálnak, de nem érdekel – mert csúnyák!” – húzza alá Bongie, felfedve: nagyon szeretne több pénzt elkölteni plasztikai beavatkozásokra. Leginkább nagyobb mellekre vágyik, hogy még inkább játékbaba-alakja legyen.
