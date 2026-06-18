Könnyek közt jelentette be a család: elhunyt a nagybeteg fiatal sztár, aki több ezer embert inspirált

A családja jelentette be a felkavaró hírt, hogy mindössze 23 évesen elhunyt az a TikTok-sztár, aki évek óta dokumentálta a közösségi médiában a méhnyakrákkal vívott küzdelmét, ezzel pedig több ezer embert sikerült inspirálnia. A dél-dakotai Stockholmból származó Jenna Anne Johnson kendőzetlen őszinteséggel mesélt a diagnózisáról és az azt követő kezeléséről is, mielőtt május 29-én - öt nappal azután, hogy bekerült egy hospice-ba -, örökre lehunyta volna a szemét, a családja: a szülei, Darwin és Audra Johnson, valamint a nővérei, Rachel és Paige körében.

Elhunyt a fiatal TikTok-sztár, aki emberek ezreit inspirálta / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragédia: elhunyt a több ezer embert inspiráló TikTok-sztár

Jenna ezelőtt két évvel, 2024. június 26-án tudta meg, hogy méhnyakrákkal küzd: a családja elmondása szerint mindvégig hihetetlen erővel és bátorsággal nézett szembe a betegségével. A lány ezt követően indított egy TikTok-oldalt, ahol 50 ezer követőt sikerült összegyűjtenie. Az egyik legnézettebb videójában arról mesélt, hogyan tudta meg, hogy 4. stádiumú rákban szenved: mint mondta, egy egyszerű rutin- és kenetvizsgálaton vett részt, amelyek rendellenes eredményeket hoztak, majd a további vizsgálatok kimutatták, hogy adenokarcinómája van, egy ritka, a mirigyszövetet érintő rák. Az orvosok eleinte még azt gondolták, a betegség a 3. stádiumban jár, és potenciálisan gyógyítható, azonban, a kemoterápia és a sugárterápia után kiderült, a rák már a lány egész testében agresszíven elterjedt.

Jenna elmondása szerint a rákot először a méhnyakában, a méhében és a nyirokcsomóiban fedezték fel, mielőtt tovább terjedt volna, a kora és a diagnózis szokatlan jellege miatt pedig még az orvosok is csak értetlenül álltak. A lesújtó prognózis dacára Jenna továbbra is aktívan használta a közösségi oldalát, ahol arra biztatott mindenkit, az egészségüket helyezzék az előtérbe.

Őszintén szólva, nekem is rák volt az egyik legnagyobb félelmem, most viszont, hogy elkaptam, megtanított arra, hogyan éljek teljes életet. Sosem tudhatod, mi hoz a holnap, így egyszerűen haladnod kell tovább

- jelentette ki a lány, akinek a halálhírét a nővére, Paige jelentette be június 2-án egy Jenna TikTok-oldalán közzétett videóban.

TikTok star documenting cervical cancer fight dies at 23 as family pay tribute https://t.co/HzTsnGozdS — SunHealth (@TheSunHealth) June 16, 2026

Jenna bátran megosztotta a történetét a közösségi médiában. Az őszinteségével hatalmas követőtábort épített fel, akik végigkísérték az útját, és erőt merítettek a szavaiból. Jenna nemcsak a tapasztalatainak dokumentálására használta a platformját, hanem a méhnyakrák tüneteire való figyelemfelhívásra is

- olvasható a gyászjelentésben.