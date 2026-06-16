"Kulcsfontosságú tüneteket hagytam figyelmen kívül: most egy gyilkos kór megfosztott attól, hogy valaha anya legyek!"

Fenekestől fordult fel egy addig makkegészséges fiatal nő élete, amikor egy váratlan kellemetlenség lesújtó diagnózishoz vezetett. Az akkor 28 éves Aisling Gallagher álmai munkája miatt költözött Londonba, ám hamarosan élete legijesztőbb időszaka vette kezdetét.

Lesújtó diagnózist kapott az addig makkegészséges fiatal nő / Fotó: Pexels (Képünk illuszráció)

Lesújtó diagnózist kapott a fiatal lány

A nő kezdetben arra lett figyelmes, amint megváltoznak a mosdóhasználati szokásai, amit eleinte a stressznek és az új környezetnek tudott be. Amikor azonban véres széklet jelentkezett nála és puffadást is tapasztalt, orvoshoz fordult, majd egy vastagbéltükrözés kimutatta, hogy 2. stádiumú vastagbélrákja van.

Nem akartam elhinni: elképzelhetetlen volt számomra és mindenki más számára is a környezetemben

- mondta el Aisling Belfastból.

Világéletemben makkegészséges voltam, soha, semmilyen egészségügyi problémám nem volt. Amikor Londonba költöztem, még csak háziorvoshoz sem jelentkeztem be, mivel soha nem kellett odamennem

- tette hozzá a fiatal nő, aki csak azután keresett fel szakembert, amikor 2020 márciusában hazalátogatott, azonban, az első vizsgálatot követően a korongvírus-járvány miatt kijárási tilalmat rendeltek el, és felfüggesztették a további vizsgálatokat.

Aisling állapota ezután gyorsan romlani kezdett: az étvágytalansága miatt rengeteget fogyott, és továbbra is véres volt a széklete. Végül vérvizsgálatot végeztek nála, és sürgős vastagbéltükrözésre is beutalták, ahol daganatot fedeztek fel a végbelében: ekkor tudta meg a lesújtó diagnózist.

2020 októberében vette kezdetét a nő kezelése, melynek során sugárkezelést kapott a medencéjénél, valamint szájon át szedhető kemoterápiát a daganat méretének csökkentése érdekében, ez azonban nem bizonyult elég hatékonynak, így Aisling 2021 februárjában elülső reszekciós műtéten esett át, mialatt egy ideiglenes sztómát is behelyeztek.

Nagyon nehéz volt, de a rákot sikeresen eltávolították: addigra viszont már 11 nyirokcsomómra terjedt át, így további kemoterápiára volt szükségem, hogy megakadályozzák a kiújulást

- idézte fel a nő, aki ezt követően még hat hónapig kemoterápián esett át, mialatt arra is figyelmeztették, a kezelés következtében meddővé vált és beindult nála a korai menopauza.

A meddőség volt a legnagyobb sokk és szívfájdalom, amin túl kellett jutnom. Akkoriban elmentem egy szakorvoshoz, de a kezelés megkezdése előtt nem volt lehetőségem lefagyasztatni petesejteket. Teljesen összetört voltam, és őszintén szólva továbbra is az vagyok: ez volt a legnehezebb, amivel valaha meg kellett birkóznom. Akár akarsz gyereket, akár nem, kegyetlen dolog, ha megfosztanak a választási jogodtól

- tette hozzá Aisling.