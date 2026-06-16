Felfoghatatlan hír érkezett: elhunyt a sportrádiózás Keresztapja

A családja jelentette be a minap a szomorú hírt, hogy 89 éves korában elhunyt Eddie Andelman rádiós műsorvezető, akit a sportrádiózás keresztapjaként is ismertek.

89 éves korában elhunyt a sportrádiózás Keresztapja / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

89 éves korában elhunyt a sportrádiózás Keresztapja

Eddie Andelmant ötvenhét évig szerette a felesége, a fiai imádták, akárcsak az unokái. Szerény dorchesteri háttérből indulva hatalmas sikereket ért el az üzleti életben és a műsorszórásban egyaránt. Egyesek a sportrádiók keresztapjának nevezik, és kétségtelenül megváltoztatta, valamint magasabb szintre emelte a sportrádiózást

– írták a fiai, David, Daniel és Michael egy Facebook-bejegyzésben.

Andelman 1969-ben alapította meg a The Sports Huddle nevű, betelefonálós műsort Jim McCarthy-val és Mark Witkinnel közösen. Később a WBZ-nél, majd a WEEI-nél és a WHDH-nál dolgozott, 1991-ben pedig, amikor az kizárólag sportközvetítéseket sugárzó állomássá vált, visszatért a WWEII-hez. 2010-es nyugdíjba vonulása előtt sporttal kapcsolatos talkshow-kat is vezetett a WWZN-en és a WTKK-n. Ismert volt továbbá arról, hogy megalapította az éves Hot Dog Safarit, amely pénzt gyűjtött a Cisztás Fibrózis Alapítványnak - írja az NBC Boston.