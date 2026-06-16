Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Jusztin névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító vallomás: hat hónapos babájával járt kemoterápiára az anya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors daganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 21:30
betegségkemoterápia
Nehéz időszakon van túl a család. Az anya rémes dolgokon ment keresztül.

A 33 éves Hollie Pardue számára a szülési szabadság egészen másképp alakult, mint ahogy azt eredetileg elképzelte. A Milton Keynesben élő, háromgyermekes édesanya mindössze hat hónappal a legkisebb fia, Roman születése után szembesült azzal, hogy előrehaladott méhnyakrákja van.

Close-up,Little,Hand,Of,Child,Baby,Holding,Hand,Of,Mother,
Sokkoló diagnózist kapott az anya / Fotó: oatawa / shutterstock

Fenekestől felfordult a háromgyermekes anya élete

Hollie 2024 januárjában császármetszéssel hozta világra a kisfiát, majd nem sokkal később rendellenes vérzést tapasztalt, ezért rákszűrésre jelentkezett. A vizsgálatok után először azt közölték vele, hogy 1. stádiumú daganata van, ami miatt méheltávolításra lesz szükség. A további CT- és PET-vizsgálatok azonban sokkal rosszabb eredményt hoztak: a betegség már a 3. stádiumban járt, ezért azonnali kemoterápiára és sugárkezelésre volt szüksége.

A család élete egyik napról a másikra teljesen felfordult. Hollie párja, Ben hosszú műszakokban dolgozott kertépítőként, hogy biztosítani tudja a család megélhetését, miközben az édesanya gyakran heti több alkalommal járt kezelésekre, amik akár hét órán át is eltartottak. A gyermekfelügyelet megszervezése eközben sokszor szinte lehetetlen feladatnak bizonyult: Hollie elmondása szerint előfordult, hogy nem volt kire bíznia Romant, ezért a kisfiú vele töltötte az egész napot, a kemoterápiás kezelések alatt. 

A babám több időt töltött a rákközpontban, mint bárhol máshol, ami szívszorító. Van még két idősebb gyerekem, akiket el kell vinni és hozni az iskolából, miközben próbáltam nekik vacsorát készíteni

- idézte fel a megpróbáltatásait az édesanya.

A két idősebb fiú, Frankie és Rafe nevelésében gyakran a barátok és más szülők segítettek. Hollie még a kemoterápiás kezelések alatt is folyamatosan amiatt aggódott, ki viszi haza a gyerekeket az iskolából és ki vigyáz rájuk, mialatt a gyógyulásra kellett volna koncentrálnia. 

A család végül talált egy bölcsődét Roman számára, ami naponta 80 fontba (körülbelül 32 ezer forint) került. Hollie most úgy véli, a fiatal, kisgyermekes rákbetegek számára sokkal több támogatást kellene biztosítani. Az édesanya mostanra már túl van a kezeléseken, és közel egy éve remisszióban került: most petíciót indított azért, hogy a daganatos betegséggel küzdő szülők könnyebben juthassanak gyermekfelügyeleti segítséghez - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu