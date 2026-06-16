Szívszorító vallomás: hat hónapos babájával járt kemoterápiára az anya

A 33 éves Hollie Pardue számára a szülési szabadság egészen másképp alakult, mint ahogy azt eredetileg elképzelte. A Milton Keynesben élő, háromgyermekes édesanya mindössze hat hónappal a legkisebb fia, Roman születése után szembesült azzal, hogy előrehaladott méhnyakrákja van.

Sokkoló diagnózist kapott az anya / Fotó: oatawa / shutterstock

Fenekestől felfordult a háromgyermekes anya élete

Hollie 2024 januárjában császármetszéssel hozta világra a kisfiát, majd nem sokkal később rendellenes vérzést tapasztalt, ezért rákszűrésre jelentkezett. A vizsgálatok után először azt közölték vele, hogy 1. stádiumú daganata van, ami miatt méheltávolításra lesz szükség. A további CT- és PET-vizsgálatok azonban sokkal rosszabb eredményt hoztak: a betegség már a 3. stádiumban járt, ezért azonnali kemoterápiára és sugárkezelésre volt szüksége.

A család élete egyik napról a másikra teljesen felfordult. Hollie párja, Ben hosszú műszakokban dolgozott kertépítőként, hogy biztosítani tudja a család megélhetését, miközben az édesanya gyakran heti több alkalommal járt kezelésekre, amik akár hét órán át is eltartottak. A gyermekfelügyelet megszervezése eközben sokszor szinte lehetetlen feladatnak bizonyult: Hollie elmondása szerint előfordult, hogy nem volt kire bíznia Romant, ezért a kisfiú vele töltötte az egész napot, a kemoterápiás kezelések alatt.

A babám több időt töltött a rákközpontban, mint bárhol máshol, ami szívszorító. Van még két idősebb gyerekem, akiket el kell vinni és hozni az iskolából, miközben próbáltam nekik vacsorát készíteni

- idézte fel a megpróbáltatásait az édesanya.

A két idősebb fiú, Frankie és Rafe nevelésében gyakran a barátok és más szülők segítettek. Hollie még a kemoterápiás kezelések alatt is folyamatosan amiatt aggódott, ki viszi haza a gyerekeket az iskolából és ki vigyáz rájuk, mialatt a gyógyulásra kellett volna koncentrálnia.

A család végül talált egy bölcsődét Roman számára, ami naponta 80 fontba (körülbelül 32 ezer forint) került. Hollie most úgy véli, a fiatal, kisgyermekes rákbetegek számára sokkal több támogatást kellene biztosítani. Az édesanya mostanra már túl van a kezeléseken, és közel egy éve remisszióban került: most petíciót indított azért, hogy a daganatos betegséggel küzdő szülők könnyebben juthassanak gyermekfelügyeleti segítséghez - írja a Mirror.