"A fejét a felismerhetetlenségig széttrancsírozta" - Idős férfit gázolt el a rolleres Óbudán

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 20:40
Megrázó részleteket osztottak meg. Az idős férfi a zebrán haladt át, amikor a rolleres elgázolta.
Lapunk is beszámolt korábban arról, ahogy egy idős férfit az óbudai Kaszásdűlő lakótelepnél gázolt el egy elektromos rolleres, mialatt az egyik zebrán akart átkelni. A mentők eszméletlen állapotban találtak rá a sérültre: Győrfi Pál tájékoztatása szerint a férfi súlyos koponyasérülést szenvedett, erősen vérzett, így lélegeztetve szállították traumatológiai osztályra.

Súlyos sérülést szenvedett a férfi, akit egy rolleres gázolt el Óbudán / Fotó: Országos Mentőszolgálat

A sebesült látványa a családját is sokkolta: lánya nemrég a Híradóban mondta el, az édesapjára rá sem lehet ismerni a súlyos fejsérülések miatt.

A fejét a felismerhetetlenségig széttrancsírozta a rolleres. Anyám rosszul lett a látványtól

- mondta el a nő megrendülten, hozzátéve, a család több mint negyven éve él Óbudán, és az orvosok szerint még akkor sem lesz esélye édesapjának teljes életet élni, amennyiben túléli a balesetet.

Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szerint a rolleres akár több év börtönbüntetést is kaphat, ha bebizonyosodik a felelőssége. A szakember szerint súlyos vagy maradandó sérülés esetén akár három év szabadságvesztés is kiszabható, halálos eredmény esetén pedig egytől öt évig terjedő büntetés is szóba kerülhet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
