"A fejét a felismerhetetlenségig széttrancsírozta" - Idős férfit gázolt el a rolleres Óbudán

Lapunk is beszámolt korábban arról, ahogy egy idős férfit az óbudai Kaszásdűlő lakótelepnél gázolt el egy elektromos rolleres, mialatt az egyik zebrán akart átkelni. A mentők eszméletlen állapotban találtak rá a sérültre: Győrfi Pál tájékoztatása szerint a férfi súlyos koponyasérülést szenvedett, erősen vérzett, így lélegeztetve szállították traumatológiai osztályra.
A sebesült látványa a családját is sokkolta: lánya nemrég a Híradóban mondta el, az édesapjára rá sem lehet ismerni a súlyos fejsérülések miatt.
A fejét a felismerhetetlenségig széttrancsírozta a rolleres. Anyám rosszul lett a látványtól
- mondta el a nő megrendülten, hozzátéve, a család több mint negyven éve él Óbudán, és az orvosok szerint még akkor sem lesz esélye édesapjának teljes életet élni, amennyiben túléli a balesetet.
Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szerint a rolleres akár több év börtönbüntetést is kaphat, ha bebizonyosodik a felelőssége. A szakember szerint súlyos vagy maradandó sérülés esetén akár három év szabadságvesztés is kiszabható, halálos eredmény esetén pedig egytől öt évig terjedő büntetés is szóba kerülhet.
