„Anya, ez tök ártalmatlan” – minden negyedik gyereknél ott a vape

Azt hittem, csak áll a szobájában az ablaknál, nézi a telefonját, mint mindig. Szerettem volna kérdezni valamit, és ahogy beléptem, láttam azt a kis furcsa mozdulatot – és azt a még bizarrabb, gyerekemből előtűnő füstöt. A fiam, mint sárkány állt az ablakában és értelmezhetetlen gőzt eregetett.

- Ez mi a fene? – kérdeztem hirtelen, mindenféle pedagógia végiggondolás nélkül.

„Semmi, anya, csak vape. Nem káros, mindenkinek van a suliban.”

Aha. És én abban a pillanatban éreztem, hogy egy olyan világba csöppentem, amiről eddig leginkább csak fél füllel hallottam és semmit sem tudok, semmilyen konkrét infóm nincs, sőt, nem is gondoltam volna, hogy kapcsolatba kerülünk ezzel. Aznap még megnyugtattam magam: biztos csak kipróbálta. Aztán jött a féléves rendes szülői értekezlet. És ott, félmondatokban, kicsit lesütött szemmel, de az ofő kimondta: az osztályban sok gyerek használja, a tanárok látják őket, amint kiszabadulnak a suliból, előkerülnek ezek a cuccok.

Hazafelé menet azon gondolkodtam, hogy nálunk „anno” mi volt a menő. Rágó, kólás üveg, talán egy-egy titokban elszívott cigaretta a gimnázium mögött – de persze az egész világunk más volt. A cigaretták is klasszikusok voltak: nehézkesebb, büdösebb, lebuktatósabb. Nem lehetett sokáig titokban tartani. Ez meg… színes, illatos, zsebre vágható. Én sem vettem észre, és egyik anyai radarom sem jelzett, nem volt a kabátzsebben dohány, nem volt öngyújtó, nem találtam az ágy alatt dugdosott hamutartót. Ráadásul amikor az egészre fény derült, azonnal érkezett hozzá egy megfellebbezhetetlen érv: ez a modern cigiszerű valami látszólag ártalmatlan. Vagy legalábbis annak tűnik.

És itt jön az a pont, ahol már nem csak anyaként kezdesz aggódni, hanem próbálsz megérteni is valamit abból, ami körülöttünk történik. Úgyhogy beástam magam a szakirodalomba. Míg a fiam – feltételezem – a szobája ablakában változott újra és újra sárkánnyá. Ártalmatlan sárkánnyá.

Minden negyedik gyerekünk

Nem egyedi történetről van szó. A legfrissebb adatok szerint a 15–16 éves magyar középiskolások körülbelül egynegyede használ valamilyen formában hagyományos cigarettát vagy e-cigarettát. Ez elsőre sokkoló szám, de ha belegondolunk abba, amit a saját gyerekeink körül látunk – talán már nem is annyira meglepő. A vape – vagyis az e-cigaretta – belépési küszöbe egyszerűen alacsonyabb. Nincs füstszag, nincs klasszikus „cigis” stigma, helyette van sokféle íz, dizájnos eszközök és egy olyan kép, hogy ez „nem is igazán káros”. Pont ez az, ami miatt a fiatalabb korosztályban is gyorsan elterjedt.