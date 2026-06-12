Borzalmas hírt közölt az influenszer: újra daganatot találtak a tüdejében

Újabb nehéz hírt kapott Sydney Towle, aki évek óta a közösségi médiában dokumentálja a ritka daganatos betegséggel vívott küzdelmét. A 26 éves influenszer elárulta, hogy legutóbbi vizsgálatai során az orvosok daganatokat találtak a tüdejében is.
Towle június 8-án két videót is közzétett a TikTokon egy egész napos kórházi látogatásáról. A felvételeken bemutatta a vizsgálatokkal teli napját, ami reggel hatkor kezdődött és többek között agyi MRI-t, CT-vizsgálatot és orvosi konzultációkat is magában foglalt. Az influenszernél 23 éves korában diagnosztizáltak cholangiocarcinomát, vagyis epeúti rákot, ami egy ritka daganatos megbetegedésnek számít. Az új eredmények szerint a tüdejében is megjelentek daganatok.
Sydney ennek ellenére igyekezett megőrizni optimizmusát. Közösségi oldalán azt írta, hogy minden rendben lesz, és továbbra is bízik a kezelések sikerében. Jelenleg egy kísérleti klinikai programban vesz részt. A kezelés az úgynevezett tumorinfiltráló limfocita-terápiára (TIL) épül. Ennek részeként korábban hasi műtéten esett át, ami során az orvosok eltávolították egyik daganatának egy részét, hogy abból immunsejteket izoláljanak és laboratóriumi körülmények között felszaporítsanak.
A mostani vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a májában található daganatok jelentősen növekedtek. Orvosai ugyanakkor úgy döntöttek, hogy folytatják a tervezett kezelési programot. Towle elmondása szerint már aláírta a szükséges beleegyező nyilatkozatokat, és júliusban tér vissza a kórházba, ahol várhatóan három-négy hetes kezelési időszak vár rá.
A People cikke szerint a fiatal nő nemrég a Miami Swim Week kifutóján is szerepelt, ahol olyan fürdőruhákat mutattak be, amiket daganatos betegek és túlélők számára terveztek. A bemutató különösen nagy jelentőséggel bírt számára, mivel alig néhány nappal korábban korábbi onkológusa azt javasolta neki, hogy hagyjon fel az aktív kezelésekkel és kérjen palliatív ellátást.
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