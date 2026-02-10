Édesanyja árulta el: 33 évesen elhunyt az egykori gyerekszínész

Blake Garrett, aki a 2006-os A skacok meg a kukacok című vígjátékban szerepelt, 33 éves korában elhunyt. Az egykori gyerekszínész édesanyja elárulta: fia halálához baleset vezethetett.

Baleset okozhatta az egykori gyerekszínész, Blake Garrett (balra) halálát Fotó: Van Redin / Northfoto

Súlyos fájdalmakkal ment a kórházba az egykori gyerekszínész

A színész édesanyja, Carol Garrett arról számolt be: fia vasárnap halt meg. A múlt héten súlyos fájdalmakat érzett, és a sürgősségire ment, ahol övsömört diagnosztizáltak nála. Carol elárulta, hogy úgy gondolja, fia önkezeléssel próbálkozott a betegség ellen, és a halála baleset volt.

A texasi származású Garrett az elmúlt három évben nyugodt életet élt Oklahomában, miután kijózanodott. Színészi karrierjében az áttörést A skacok meg a kukacok 2006-os megjelenése hozta, amelyben Plugot alakította. A film egy fiúról szól, aki elfogad egy kihívást, miszerint nem tud megenni 15 kukacot 15 nap alatt. A főszerepben Kimberly Williams-Paisley, Clint Howard, Andrea Martin, Tom Cavanagh, James Rebhorn és számos fiatal színész szerepelt, akik 2007-ben elnyerték a Young Artist Awards díjátadón a legjobb fiatal színészcsoportnak járó díjat.

A film előtt Garrett turnézott Barney-val, a híres lila dinoszaurusszal, és szerepelt a 2004-es Barney's Colorful World, Live! című filmben. A karrierje befejezése előtti utolsó szerepével kapcsolatos élményeit szórakoztatónak írta le - írta az Entertainment Weekly.