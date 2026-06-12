„Azokat a dolgokat kontrolláld, amiket tudsz” – agyműtétje után szólalt meg a Dancing with the Stars versenyzője

Hayley Erbert Hough, az amerikai Dancing with the Stars sztárja azt mondja, egyetlen tanács segített neki átvészelni az életveszélyes agyvérzést követő időszakot: arra koncentrált, amit képes volt irányítani.

Férjével közösen küzdött meg a betegséggel a Dancing with the Stars táncosa / Fotó: Unsplash

Agyműtétre szorult a Dancing with the Stars profi táncosa

A 31 éves profi táncos 2023 decemberében sürgősségi koponya és agyműtéten esett át, miután egy megrepedt ér miatt súlyos agyvérzést szenvedett. Az orvosoknak a koponyája mintegy 40 százalékát el kellett távolítaniuk, hogy kezelni tudják az életveszélyes állapotot. A Tribeca Filmfesztiválon bemutatott Symphony of Dance című dokumentumfilm a felépülésének történetét dolgozza fel. Hayley a People magazinnak elmondta, hogy egyik orvosa olyan tanácsot adott neki, ami alapjaiban változtatta meg a gondolkodását.

Azokat a dolgokat kontrolláld, amiket tudsz

Az orvos arra figyelmeztette, hogy a gyógyulás során számos olyan dolog lesz, amit nem tud majd befolyásolni, ezért arra kell összpontosítania, amire van ráhatása. Hayley számára ez a hozzáállás új gondolkodásmódot jelentett. Elmondása szerint nem arra koncentrált, hogy miért történt vele mindez, hanem arra, hogyan lehetne napról napra jobban, hogyan térhetne vissza a színpadra, és miként lehetne támasza családjának, férjének és barátainak.

Férje, a szintén profi táncos Derek Hough szerint felesége rendkívüli erővel viselte a történteket. Felidézte, hogy első közös próbájuk során ő maga elfelejtette a koreográfiát, míg Hayley tökéletesen emlékezett minden mozdulatra. Később kiderült, hogy a táncosnő már a kórházi ágyán fekve is fejben gyakorolta a koreográfiákat. Elképzelte, hogy újra a színpadon áll, és vizualizálta a visszatérését.

Derek elmondta, hogy a felesége betegsége után egy ideig neheztelt a táncra, de amikor ismét együtt táncolhattak, újra megtalálta a kapcsolatát a szakmával. Szerinte a közös mozgás még különlegesebb jelentést kapott a történtek után. Hayley 2024 októberében tért vissza először a Dancing with the Stars színpadára a műtétet követően. A táncosnő úgy fogalmazott, rendkívül hálás azért, hogy újra ott lehet, és egészségi állapota lehetővé tette számára a visszatérést.