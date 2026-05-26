Úton az utóbbi évtizedek legnagyobb torokgyík járványa - már halálos áldozat is van

Súlyos járványhelyzettel küzd Ausztrália, miután a hatóságok megerősítették: egy férfi torokgyíkban halt meg áprilisban a Royal Darwin Hospital kórházban. Ez az első torkgyíkos haláleset az országban 2018 óta.
A járvány márciusban robbant be igazán, amikor az Northern Territory hatóságai hivatalosan is kitörést jelentettek be. Azóta Western Australia, South Australia és Queensland területén is megjelentek fertőzések.
Az idei évben eddig 245 esetet regisztráltak, ami a legnagyobb torokgyík-járvány az országban 1991 óta. A fertőzések többsége távoli őslakos közösségekben történt.
Steve Edgington szerint a kormány komolyan veszi a helyzetet.
Kormányunk rendkívül komolyan kezelte ezt a helyzetet, keményen dolgozunk azon, hogy megértsük az okokat és megfékezzük a járványt
– mondta a miniszter.
A hatóságok az elmúlt hetekben fokozott oltási kampányt indítottak a legveszélyeztetettebb területeken. Már több mint 10 ezer vakcinát adtak be. A szakemberek szerint a torokgyík mindkét típusa – a légúti és a bőrfertőzéssel járó forma – megelőzhető védőoltással.
A légúti forma lázzal, torokfájással indulhat, később pedig légzési és nyelési nehézségeket is okozhat, akár életveszélyes állapotot előidézve. A bőrt érintő forma általában lassan gyógyuló fekélyeket és sebeket okoz, de ritkábban vezet súlyos szövődményekhez.
Az ausztrál országos tisztifőorvos, Michael Kidd nemrég országos jelentőségű fertőző betegséghelyzetté nyilvánította a járványt. A kormány emellett 7,2 millió ausztrál dolláros támogatási csomagot is bejelentett az oltások és az egészségügyi erőforrások bővítésére – írja a BBC.
