Úton az utóbbi évtizedek legnagyobb torokgyík járványa - már halálos áldozat is van

Súlyos járványhelyzettel küzd Ausztrália, miután a hatóságok megerősítették: egy férfi torokgyíkban halt meg áprilisban a Royal Darwin Hospital kórházban. Ez az első torkgyíkos haláleset az országban 2018 óta.

A járvány márciusban robbant be igazán, amikor az Northern Territory hatóságai hivatalosan is kitörést jelentettek be. Azóta Western Australia, South Australia és Queensland területén is megjelentek fertőzések.

Áldozatait szedi a torokgyík

Az idei évben eddig 245 esetet regisztráltak, ami a legnagyobb torokgyík-járvány az országban 1991 óta. A fertőzések többsége távoli őslakos közösségekben történt.

Steve Edgington szerint a kormány komolyan veszi a helyzetet.

Kormányunk rendkívül komolyan kezelte ezt a helyzetet, keményen dolgozunk azon, hogy megértsük az okokat és megfékezzük a járványt

– mondta a miniszter.

A hatóságok az elmúlt hetekben fokozott oltási kampányt indítottak a legveszélyeztetettebb területeken. Már több mint 10 ezer vakcinát adtak be. A szakemberek szerint a torokgyík mindkét típusa – a légúti és a bőrfertőzéssel járó forma – megelőzhető védőoltással.

A légúti forma lázzal, torokfájással indulhat, később pedig légzési és nyelési nehézségeket is okozhat, akár életveszélyes állapotot előidézve. A bőrt érintő forma általában lassan gyógyuló fekélyeket és sebeket okoz, de ritkábban vezet súlyos szövődményekhez.

Az ausztrál országos tisztifőorvos, Michael Kidd nemrég országos jelentőségű fertőző betegséghelyzetté nyilvánította a járványt. A kormány emellett 7,2 millió ausztrál dolláros támogatási csomagot is bejelentett az oltások és az egészségügyi erőforrások bővítésére – írja a BBC.